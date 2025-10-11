Patria tiene nuevos pagos: conozca los bonos y montos que entrega del 13 al 18 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Beneficiarios del Sistema Patria recibirán el pago de una serie de bonos a través de su monedero digital del 13 al 18 de octubre de 2025.

La entrega de los bonos se realizará de manera directa y gradual. Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

¿Qué bonos pagarán a los beneficiarios del Sistema Patria del 13 al 18 de octubre?

De acuerdo con el reporte mensual del Sistema Patria y sus canales aliados, entre los bonos sociales a pagar destacan:

Gran Misión Chamba Juvenil por un monto estimado de 1.057,50 bolívares.

por un monto estimado de 1.057,50 bolívares. Movimiento Social Somos Venezuela por monto estimado de 1.057,50 bolívares.

por monto estimado de 1.057,50 bolívares. Primer mes de aguinados, octubre 2025.

Ingreso contra la Guerra Económica : Trabajadores de la administración pública que reciben el cestaticket: cobrarán 120 dólares indexados. En septiembre se otorgó por 18.720,00 bolívares, por lo que se prevé que sea entregado con un monto superior, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

: Trabajadores de la administración pública que reciben el cestaticket: cobrarán 120 dólares indexados. En septiembre se otorgó por 18.720,00 bolívares, por lo que se prevé que sea entregado con un monto superior, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV). Ingreso contra la Guerra Económica: Personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket: cobrarán 112 dólares indexados. Este beneficio se asignó en septiembre por 17.742 bolívares.

Nota: Los montos podrían variar según lo establecido por el Ejecutivo Nacional. El cálculo presentado es un aproximado según el histórico de pagos.

Así puedes registrarte y acceder a los beneficios sociales del Sistema Patria

Para registrarse en el Sistema Patria y acceder a los bonos sociales, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial www.patria.org.ve. Crear una cuenta seleccionando “Usuario/Contraseña” y luego “Registrarse”. Se debe completar el formulario con datos personales como número de cédula, fecha de nacimiento, teléfono móvil y correo electrónico activo. Verificar los datos de contacto, asegurando que el número telefónico y el correo estén correctamente asociados para recibir notificaciones y validar la identidad. Completar el registro ingresando el código de verificación recibido vía SMS, crear una contraseña segura y finalizar el proceso. Registrar el núcleo familiar en la opción “Hogares de la Patria”, agregando los datos de los miembros y su relación con el usuario. Es fundamental que todos estén registrados en la plataforma para recibir los bonos correspondientes.

Este proceso es gratuito y permite acceder a diferentes bonos mensuales y beneficios sociales que varían según la condición social y familiar del usuario.

