Próximamente está prevista la asignación a través del Sistema Patria del pago del primer mes de aguinaldos que corresponde al mes de octubre.

La asignación forma parte de la fórmula del 1.° de octubre con el inicio de la Navidad que anunció el Ejecutivo Nacional.

Primer mes de aguinaldos: conozca los detalles del pago de octubre 2025

Sobre la fecha exacta del pago, ninguna autoridad lo ha especificado hasta el momento. Sin embargo, se espera que sea liberado en las próximas horas.

Durante octubre de 2024, el primer mes de aguinaldos se entregó el día 10 a los trabajadores activos y jubilados de la administración pública en Venezuela.

Se espera que los aguinaldos sean cancelados durante las mismas fechas en las que tradicionalmente se han entregado.

En este caso y para el mes en curso sería de la siguiente manera: Primer mes de aguinaldos: entre el 10 y 15 de octubre.

Confirman el pago

En las últimas horas, la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia informó que el primer mes de aguinaldos ya fue solicitado a su personal a través del Sistema Patria.

“Siguiendo instrucciones emanadas de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) el día 06/10/2025, donde se solicita la carga en el Sistema Patria de la primera porción (25%) del bono fin de año para el personal activo y jubilado, que a la misma ya fue procesada y remitida a esa oficina”, indicó.

Este viernes 10 de octubre, el sector educativo cobrará la primera quincena del mes, por lo que se prevé que sea también entregada la bonificación navideña.

