Confirman pago del primer mes de aguinaldos a este sector público: será abonado en el Sistema Patria

La Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia informó que el primer mes de aguinaldo ya fue abonado a su personal, a través del Sistema Patria.

“Siguiendo instrucciones emanadas de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) el día 06/10/2025, donde se solicita la carga en el Sistema Patria de la Primera porción (25%) del bono fin de año para el personal activo y jubilado, que a la misma ya fue procesada y remitida a esa oficina”, indicó.

Cronograma extraoficial del pago de los aguinaldos

Para este año 2025, se espera que los aguinaldos sean cancelados durante las mismas fechas en las que tradicionalmente se han venido asignando. A continuación presentamos el cronograma probable de pago:

Primer mes de aguinaldo: entre el 10 y 15 de octubre

Segundo mes de aguinaldo: entre el 3 y 7 de noviembre

Tercer mes de aguinaldos: entre el 25 y 28 de noviembre

Se desconoce si desde el gobierno venezolano pagarán alguna bonificación especial de fin de año, o un cuarto mes de aguinaldos.

El pago de los aguinaldos en Venezuela es un estipendio que se entrega tradicionalmente en el último trimestre del año a todos los trabajadores públicos, pensionados y jubilados.