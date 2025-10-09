Llegan al país venezolanos repatriados desde México: incluye a más de 120 niños

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este jueves, arribó al aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, un nuevo vuelo con venezolanos repatriados desde México.

De acuerdo con el ministerio de Interior, Justicia y Paz, en este vuelo procedente desde México llegó con más de 200 venezolanos a bordo, incluyendo a más de 120 niños y niñas.

Venezolanos repatriados

A través de sus redes, el ministerio informó que un total de 219 venezolanos volvieron al país dentro del marco del Plan Vuelta a la Patria.

Asimismo, señaló que entre estos 219 connacionales hay 93 mujeres, 64 hombres y al menos 121 niños. Con este vuelo ya son más de 14 mil venezolanos con la misión del Plan Vuelta a la Patria.

Reciben a venezolanos

En este sentido, asegura el escrito que el Fondo Administrativo de Salud del ministerio de Interior, Justicia y Paz, junto al ministerio de Salud, brindaron atención médica y medicamentos a los venezolanos repatriados.

Agrega que al arribo de estos venezolanos se "aplicó los protocolos correspondientes por parte de los órganos de seguridad del Estado venezolano para posteriormente ser reinsertados en la sociedad".

