Alerta de tráfico en Chicago: las rutas que los conductores deben evitar desde el 15 de diciembre por reparaciones

El Departamento de Transporte de Chicago (CDOT), Illinois, Estados Unidos (EEUU), ha anunciado que el tráfico se verá afectado debido a una serie de trabajos de mejoras que se realizarán en importantes tramos viales.

Se trata de una serie de labores el en el viaducto y el corredor vial de Canal Street que se llevarán a cabo desde este lunes 15 de diciembre.

Entonces, a partir de mañana, se modificará el transito cerca de Union Station a través de tres fases por el lapso de dos semanas.

Detalles sobre las fases de trabajo anunciadas

Estos son los cambios que se aplicarán durante el tiempo de ejecución de las obras:

Fase 1 – Adams a Madison Street

El 15 de diciembre, se cerrará el lado este de Canal Street, desde Adams hasta Madison, y se mantendrá el tráfico en el lado oeste de Canal.

Es decir, se trata de un cierre parcial.

El acceso peatonal se mantendrá en la acera oeste, mientras que la este permanecerá cerrada.

Fase 2 – Jackson Boulevard a Harrison Street

El viernes 19 de diciembre, Canal Street en dirección norte, entre Van Buren y Jackson, se trasladará del lado oeste de la calle al lado este.

El CDOT agrega que el servicio de autobuses de la CTA seguirá funcionando por Jackson Boulevard sin interrumpir la terminal de autobuses.

Además, sugiere a los conductores buscar rutas alternativas y planificar con tiempo sus viajes.

Dado que Canal Street está siendo utilizada principalmente para el tráfico hacia el Norte o está bajo restricción de carril, se recomienda a los conductores que buscan viajar hacia el Sur o evitar los cierres en el centro usar las siguientes calles paralelas como desvío:

Hacia el Sur: Calle Clinton - Es la ruta paralela principal, una cuadra al oeste de Canal Street. Es la alternativa más directa para el tráfico de la zona.

Hacia el Sur: Calle Jefferson - Otra ruta viable, dos cuadras al oeste de Canal Street, que puede tener menos tráfico que Clinton.

Hacia el Norte: Wacker Drive (este y oeste) - Si solo necesita pasar por el Loop, East Wacker o West Wacker pueden ser alternativas rápidas para rodear completamente la zona de obras.

- Ahora, durante la semana del 22 de diciembre, se reabrirá el lado oeste de Canal Street entre Adams y Jackson, lo que mejorará el acceso vehicular a Union Station.

