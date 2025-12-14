"Nunca pensé que esto pudiera suceder": la historia de un bombero inmigrante deportado durante una emergencia

Suscríbete a nuestros canales

El duro testimonio del bombero latino José Bertín Cruz Estrada revela el impacto humano detrás de la detención y deportación ejecutada por la Patrulla Fronteriza en pleno operativo contra un incendio forestal en Washington.

Desde México, separado de su hijo de 14 años y del resto de su familia en Estados Unidos, el migrante afirmó que la intervención federal lo dejó “traicionado” y cuestionó las prioridades de los agentes: “Combatíamos un incendio en la profundidad del bosque. Nunca pensé que esto pudiera suceder”.

Cruz Estrada, quien creció en EE.UU. desde los 12 años y se dedicó al trabajo de bombero siguiendo los pasos de su madre, aseguró que la decisión de detenerlo mientras protegía vidas y propiedades fue “una traición entre agentes”.

La detención en pleno incendio y el traslado a México

A fines de agosto, agentes de la Patrulla Fronteriza ingresaron al área donde los bomberos trabajaban para controlar un incendio.

Tras verificar identidades y estatus migratorio, los oficiales detuvieron a dos trabajadores: Rigoberto Hernández Hernández y José Bertín Cruz Estrada.

Después de un mes bajo custodia, Hernández fue liberado, pero Cruz Estrada recibió una orden de deportación. En octubre fue trasladado a México, donde permanece mientras su familia continúa en Oregon.

Desde la frontera, el bombero afirmó que si el incendio hubiese sido “en la casa de uno de los agentes”, no lo habrían detenido. “No soy un criminal, soy un profesional. Deberíamos ser hermanos, de agente a agente”, declaró a The Guardian.

Los antecedentes y la justificación del DHS

El Departamento de Seguridad Nacional citó un caso de 2013 para justificar la deportación. En ese episodio, una operación antidrogas terminó en un arresto masivo.

Aunque Cruz Estrada no realizó la transacción, enfrentó cargos y se declaró culpable de conspiración para vender metanfetamina, lo que derivó en su primera expulsión del país.

Según el DHS, la Patrulla Fronteriza tuvo 15 encuentros previos con el migrante. En un comunicado, la subsecretaria Tricia McLaughlin afirmó que los detenidos “no eran bomberos ni estaban respondiendo a ninguna emergencia”, sino “migrantes criminales”.

