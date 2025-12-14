Cirujano plástico abusa de una paciente sedada: enfermeras grabaron el incidente

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad médica en Murcia, España, se encuentra conmocionada tras la detención de un cirujano plástico acusado de un gravísimo delito: la presunta violación de una paciente mientras esta se encontraba bajo los efectos de la sedación, a punto de ser intervenida quirúrgicamente.

Los hechos, ocurridos el pasado jueves en el hospital IMED Virgen de la Fuensanta, salieron a la luz gracias a la perspicacia y acción inmediata de dos enfermeras, refiere La Razón.

Estas profesionales percibieron movimientos anómalos del médico en el quirófano y, de manera crucial, lograron grabar el incidente.

Este material audiovisual, donde se puede intuir la agresión sexual a la mujer dormida, ya obra en poder de la autoridad judicial y se ha convertido en la prueba fundamental del caso.

Prisión preventiva

El sospechoso, que alquiló el quirófano del hospital murciano para operar a una paciente de su consulta privada ubicada en Alicante, fue localizado y detenido en esta última provincia.

Tras su captura, fue trasladado a los juzgados de Molina de Segura, que, dada la gravedad de los hechos imputados, ordenó su ingreso en prisión preventiva.

Comunidad médica expresa su apoyo

Es importante destacar que el médico no forma parte del equipo permanente de IMED Hospitales, según aclaró la compañía en un comunicado.

El centro médico ha condenado enérgicamente lo ocurrido, ha denunciado el delito ante las autoridades y ha expresado su apoyo total a las enfermeras que lo destaparon, garantizando una colaboración absoluta con la justicia para el total esclarecimiento de este caso.

Ante la magnitud y la atrocidad de este comportamiento delictivo, el grupo IMED ha manifestado que está estudiando personarse como acusación en la causa judicial abierta.

Este paso subraya el compromiso de la institución con la protección de los pacientes y la rápida y contundente condena de cualquier abuso.