¡Adiós químicos! Aprende a preparar una mascarilla natural rica en vitaminas para combatir el frizz rápidamente

Los cambios climáticos también generan frizz en el cabello, especialmente la humedad, según la información reseñada por Garnier.

La mala higiene capilar es una de las causas más frecuentes por la cual el cabello se encrespa, ya que, los folículos pilosos no cumplen su función correctamente y de no ser tratado a tiempo con los métodos idóneos para solucionar puede desencadenar múltiples consecuencias negativas.

Sin embargo, hay un amplio abanico de productos comerciales para hidratar y alisar el cabello, pero la gran mayoría son químicamente invasivos, por ello, también hay alternativas caseras a base de productos naturales, tal es el caso de la mascarilla de aloe vera, aceite de coco y miel, todos los ingredientes contienen propiedades vitamínicas favorables para el cabello.

Guía para preparar la mascarilla

Ingredientes

3 cucharadas de gel de aloe vera.

2 cucharadas de aceite de coco.

1 cucharada de miel.

1 cucharada de agua tibia.

Preparación

Vierte el gel de aloe vera y el aceite de coco en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren por completo.

Agrega la miel y el agua tibia, mezcla todos los ingredientes hasta obtener una mascarilla ligera.

Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y conserva lo en un lugar fresco.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

En definitiva, para evitar el encrespamiento del cabello la persona debe minimizar el uso de los productos químicamente invasivos, al tiempo que las herramientas de calor.

Foto cortesía de: freepik

