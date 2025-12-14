Tendencia navideña para lucir en tus uñas: tres estilos fáciles para cada tipo de mujer

Suscríbete a nuestros canales

Los diseños navideños para tus uñas llegaron para lucir unas manos festivas. Cuando arriba diciembre, no solo basta con decorar nuestro hogar con un arbolito y colocar luces y guirnaldas, hay a quienes les gusta estar acorde con la época y lucir el espíritu navideño encima, como en las uñas.

Las uñas son una parte de nuestro cuerpo al que le podemos sacar mucho provecho a la hora de decorarlas, y la Navidad no es la excepción.

Hoy en día, las redes sociales están colmadas de diferentes diseños para decorar las uñas con motivos navideños, y nosotros te mostramos las más destacadas y fáciles de hacer. Pero que aún así lucen hermosas, divertidas y muy festivas.

Foto: mejorconsalud.as.com

Uñas navideñas

Discretas

Aunque a muchas les gusta decorar sus uñas, no significa que todas quieran lucir motivos recargados y llamativos.

Para ellas existen diseños discretos, pero igual de alusivos y festivos, para pasar la época decembrina.

Inclínate por una base de brillo, y encima decora con tu estilo preferido como unos bellos y elegantes copos de nieve, o unas francesitas originales en forma de gorro de San Nicolás

Atrevidas

Si por el contrario, eres de las mujeres que piensan que más es mejor, para ti están estos diseños coloridos y elaborados. Que con un poco de paciencia podrás lucir muy orgullosa.

A este estilo le va muy bien los fondos o bases en tonos degradados. Esto las hará lucir más elegantes. Encima puedes colocar el patrón deseado, ya sea con plantilla o a mano alzada.

Lo importante es que te diviertas haciéndolo y luciéndolo.

Clásicas

Nunca faltarán las mujeres clásicas. Para ella también existen diseños recatados y sobrios, pero alusivos a las festividades navideñas.

Y como el ser clásico no es sinónimo de aburrimiento, para ellas presentamos estos diseños hermosos, cargados de color y originalidad.

Decántate por los tonos navideños como el rojo, blanco, verde y dorado. La combinación dependerá de tus gustos, pero la delicadeza siempre estará presente.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube