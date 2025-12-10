Esta es la verdura de invierno que cuida tu circulación: de esta forma ayuda a mantenerte con energía

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada del invierno bajan las temperaturas y las defensas del organismo, lo que convierte una buena nutrición en un aliado clave. Por eso, integrar verduras de temporada en nuestra dieta diaria puede marcar la diferencia.

Las verduras invernales, gracias a su riqueza en vitaminas, minerales y fibra, ofrecen beneficios esenciales para nuestro organismo. Entre todas ellas, hay una que sobresale por su impacto directo en la salud vascular, el bienestar general y el control del colesterol.

Foto: Freepik

La estrella verde del invierno para tu salud

Según un reciente estudio, la verdura de invierno que más destaca en esta época es la acelga. Esta hoja verde, disponible en mercados desde diciembre hasta marzo, no solo aporta frescura a la mesa, también ofrece una combinación de nutrientes que la convierten en aliada del corazón, de la energía diaria y del buen funcionamiento del organismo.

Entre sus principales aportes están la vitamina C, esencial para reforzar las defensas; la vitamina K, importante para la coagulación y salud ósea; y minerales como hierro y potasio, que ayudan a una circulación adecuada y combaten el cansancio. Además, su alto contenido en fibra contribuye a regular los niveles de colesterol, un factor clave para la salud cardiovascular.

Pero los beneficios de la acelga no terminan en lo nutricional: su versatilidad en la cocina la hace ideal para incorporarla al día a día, ya sea salteada, cocida o como parte de guisos.

Este verdura se presenta como una de las más completas del invierno, una opción natural, asequible y saludable para mantener la circulación sanguínea activa, reducir la fatiga y cuidar el colesterol. Su consumo regular, especialmente en los meses fríos, puede aportar ese impulso extra que nuestro cuerpo necesita para afrontar el día a día con energía y bienestar.

