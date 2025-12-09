Lucha contra obesidad entra en nueva etapa: OMS aprueba uso de nuevos fármacos

Suscríbete a nuestros canales

La obesidad es un problema de salud pública que va en aumento en muchos países. Debido a sus implicaciones, no solo en el bienestar individual sino también en los sistemas de salud, distintas organizaciones internacionales han venido insistiendo en la necesidad de estrategias efectivas y seguras para prevenirla y tratarla.

Ponerse al día en cuanto a tratamientos y recomendaciones médicas es clave. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio un paso relevante al publicar unas nuevas directrices sobre el uso de ciertos medicamentos para tratar la obesidad, marcando un cambio importante en el enfoque global de esta enfermedad.

Nuevas pautas de la OMS para tratar la obesidad

El 1 de diciembre de 2025, la OMS difundió sus primeras recomendaciones mundiales sobre el uso de análogos del péptido GLP-1 para el tratamiento de la obesidad en adultos.

Estas directrices surgen ante la magnitud global del problema: la obesidad afecta a más de mil millones de personas en todo el mundo y, en 2024, se estimaron 3.7 millones de muertes asociadas a ella. La OMS advierte que, de no adoptarse intervenciones efectivas, el número de personas con obesidad podría duplicarse hacia 2030.

Entre las recomendaciones clave figuran dos en particular: por un lado, que los tratamientos con análogos de GLP-1 puedan prescribirse a adultos (excepto mujeres embarazadas) para el tratamiento a largo plazo de la obesidad.

Esta recomendación es “condicional”, dado que aún hay datos limitados sobre su seguridad y eficacia a largo plazo, los efectos después de suspenderlos, su coste, la capacidad de los sistemas de salud para suministrarlos y los riesgos de inequidad en su acceso.

Por otro lado, la OMS enfatiza que estos medicamentos deben combinarse con cambios en el estilo de vida: una alimentación saludable, actividad física habitual y seguimiento profesional en salud. Esto significa que los fármacos no son una solución aislada, sino parte de un enfoque más amplio e integral para cuidar la salud.

Además, la OMS advierte que el impacto real de estas directrices dependerá de que los países preparen sus sistemas de salud, garanticen un acceso justo y regulen correctamente la distribución de estos medicamentos. De lo contrario, existe el riesgo de que se amplíen las desigualdades.

Este anuncio refleja un cambio de paradigma: la obesidad ya no debe verse únicamente como un “problema de peso” o una cuestión estética, sino como una enfermedad crónica que puede requerir tratamiento a largo plazo y un enfoque global y sostenido.

