¿Estás embarazada?: Permite que tu bebé escuche estos sonidos porque favorece su salud y bienestar

El bebé en el vientre materno escucha principalmente sonidos internos, es decir, latidos del corazón, digestión y respiración de la madre; y más tarde, sonidos externos que llegan amortiguados por el líquido amniótico y los tejidos, siendo la voz de la madre el sonido más claro y calmante, refiere la Inteligencia Artificial.

Si estás embarazada debes tener presente que el oído es el sentido de mayor desarrollo en el feto, el cual alrededor del final del sexto mes ya está en su sitio y completamente formado. “Esto no quiere decir que el futuro bebé oiga todo lo que pasa a su alrededor, ni que antes no escuchara nada”.

¿Qué sonidos percibe el bebé en el útero?

Durante la gestación los bebés no escuchan como tal, el feto comienza a percibir los sonidos que produce el organismo de la madre a partir de la semana 15. La embrióloga en Reproducción asistida ORG, Silvia Azaña comparte que el bebé puede oír mientras está en el útero los sonidos provenientes del interior de la madre, es decir, los latidos del corazón materno, ruidos respiratorios e intestinales.

Y después de la semana 24 y según avanza la gestación, puede captar los sonidos procedentes del exterior, con cierto eco debido al líquido que le rodea, pero comenzará a diferenciarlos y a familiarizarse.

Todos estos sonidos son cruciales para el desarrollo del bebé, pues estimulan el cerebro y el oído, y, además, crean un puente de comunicación y familiaridad que, tras el nacimiento, ayuda a la relajación, mejora la alimentación y el sueño, y fortalece el vínculo afectivo con los padres.

¿Qué sonidos debe escuchar el bebé?

Durante el embarazo la madre no solo debe cuidar su salud, su alimentación y su bienestar, sino que también debe estar pendiente de aquellos sonidos que el bebé esté percibiendo.

A tu bebé le gusta escuchar desde el vientre materno la voz de su papá, por lo que se recomienda que el padre le hable con frecuencia para que se familiarice y afianzar el vínculo afectivo el cual le brinda sensación de seguridad y amor desde los primeros días.

También le gusta escuchar la risa de la mamá, y es que cada vez que la madre ríe su cuerpo libera hormonas positivas que hacen que el bebé se sienta feliz y tranquilo. En tal sentido, un estado de ánimo relajado de la madre es un regalo para el bebé.

Además, los ruidos blancos, sonidos naturales como murmullos de las olas, el canto de los pájaros o el susurro del viento pueden tener un efecto calmante que ayuda a regular los latidos del corazón del feto y favorece el desarrollo cerebral.

Finalmente, y no menos importante, la música y melodías suaves, especialmente la música clásica o de meditación pueden estimular el sentido del oído y apoyar el desarrollo intelectual del bebé.

