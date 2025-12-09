La limpieza energética con sal puede ayudarte a renovar el ambiente en el hogar: aprende cómo hacerla

Suscríbete a nuestros canales

¿Limpieza energética? Si nunca la has realizado porque piensas que es un tema de esoterismo, te equivocas, esta es una técnica o ritual que ayuda a purificar el ambiente de energías negativas y estancadas.

Según los expertos, esta técnica busca restablecer el equilibrio y la armonía en cada uno de los espacios en los que las personas se desenvuelven.

¿Cuándo realizar una limpieza energética?

Los expertos en la materia indican que existen momentos claves para realizar este tipo de limpieza entre ellos señalan: al mudarse a una nueva casa o apartamento, al sentir una racha de mala suerte, después de pasar una enfermedad o etapa de estrés, para darle la bienvenida a un nuevo miembro de la familia, después de una etapa de dramas o conflictos en el hogar, si tienes tráfico de personas en casa o para celebrar el cambio de estación o sencillamente cuando tu intuición de lo indique.

Una manera sencilla de hacerla para renovar el ambiente en el hogar durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, consiste en utilizar sal, preferiblemente gruesa o marina, porque absorbe energías negativas, purifica espacios y el aura, refiere la Inteligencia Artificial.

Purifica tu casa

Prepara tu hogar para las celebraciones y luego, al finalizar las fiestas, realiza una limpieza energética con sal que ayude a eliminar las cargas en el ambiente. Esta práctica ancestral invita según el portal Cuerpo Mente a detenerte, observar tu entorno y deshacerte de lo que ya no aporte equilibrio. Cuando se realiza con calma mejora la atmósfera en el hogar, y, además, aporta claridad mental, favoreciendo el bienestar.

Para llevar a cabo la limpieza energética con sal, limpia físicamente el lugar, retira el polvo, ventila y ordena los espacios, para que facilite el flujo de energía positiva.

Cuando lo realices, centra tus pensamientos en lo que deseas lograr y una vez limpio el hogar, coloca pequeñas cantidades de sal en cada esquina de las habitaciones, ya que son los lugares donde la energía tiende a estancarse. Deja durante algunos días para que actúe y luego barre hacia la salida y recógela.

También se pueden colocar recipientes con sal detrás de las puertas o debajo de la cama, como método de protección frente a influencias externas.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube