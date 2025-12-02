¿Quieres que tu bebé nazca sano y se enferme poco? Aquí tienes la lista de cosas que debes evitar durante el embarazo

Suscríbete a nuestros canales

Que el bebé nazca sano es una de las tantas preocupaciones que se presentan durante el embarazo.

Conseguirlo depende en gran medida de la salud de la madre, por lo que se recomienda que ésta mantenga una dieta equilibrada, rica en ácido fólico, proteínas y omega 3, refiere la Inteligencia Artificial.

De igual manera, se debe evitar el tabaco, el alcohol y las drogas; e incluir entre los cuidados, una rutina de ejercicio físico adaptada y segura.

¿Qué hacer durante el embarazo para que el bebé nazca sano?

Expertos señalan que para tener un bebé sano la mujer debe comenzar a cuidarse incluso antes de quedar embarazada y ello implica tomar ácido fólico porque esta vitamina puede prevenir la espina bífida y otros defectos congénitos que se producen en las primeras semanas de gestación.

También debe seguir una alimentación equilibrada que garantice el aporte nutritivo necesario, así como evitar comer carne cruda o poco cocida y embutidos, porque pueden estar contaminados con el microorganismo que produce la toxoplasmosis. Por otra parte, se debe asegurar de tener las vacunas al día y controlar el peso, la diabetes y otras enfermedades de la madre; así como sentirse bien emocionalmente y evitar el estrés.

¡Atención!

Los cuidados prenatales son esenciales para aumentar la probabilidad de tener un embarazo saludable y que nazca un bebé sano. Pero, para ello también se deben evitar cosas como, la ingesta de algunos alimentos, medicamentos no prescritos, el tabaco, drogas, alcohol, sustancias tóxicas en el trabajo, e incluso el uso de algunos productos de belleza.

Evita:

1. Acostarte boca arriba, porque al hacerlo, el feto presiona la arteria principal y bloquea el flujo de sangre, oxígeno y nutrientes hacia la placenta.

2. Usar demasiado el teléfono, porque las ondas electromagnéticas son perjudiciales para el feto.

3. El consumo de alimentos picantes porque contienen sustancias anestésicas que pueden paralizar el sistema nervioso del feto y dificultar su desarrollo normal.

4. Bañarse con agua caliente pueden alterar la temperatura y la presión arterial de la madre afectando el suministro de oxígeno y nutrientes al bebé, por lo que no está recomendado.

5. Llorar con frecuencia, porque esto no solo afecta la salud mental de la madre, sino que también puede representar muchos riesgos para la salud del feto.

