Carta astral de Elena Rose: Entérate cuándo realizará una gira de conciertos por Latinoamérica

Elena Rose. Nació en Miami, Estados Unidos, el 23 de marzo de 1995, a las 11:58 pm del signo Aries con ascendente en Sagitario y Luna en Capricornio. Cantante, compositora, productora, empresaria, modelo, influencer. Saltó a la fama en el 2019 componiendo canciones para Ricky Martin y hasta la fecha ha grabado más de 120 canciones con artistas internacionales de gran renombre, entre los que destacan Maluma, Daddy Yankee, Marc Anthony, Thalía, Sech, Rauw Alejandro, Selena, Lele Pons, Cnco, Noriel, Emilia, Paloma Mami, Becki G, Myke Towers, Chayanne, Boza, Gente de zona, Jenifer López, Sebastián Yatra, Ozuna, Natti Natacha y Prince Royce. Nominada a los Grammy Latinos en 6 ocasiones. Como solista acaba de lanzar su primer disco “Bendito verano”.

Futuro: El 2026, será un nuevo año lleno de éxitos. Se logra consolidar como una de las nuevas exponentes de la música urbana. Tendrá que trabajar rápido para seguir escalando en la música. Su agenda estará muy ocupada entre promociones y presentaciones.

Salud: En el transcurrir del 2026-27 sufrirá de mucho agotamiento, normal según sus actividades. Debe cuidar la dieta para no perder más peso y mantener la imagen adecuada. Debe estar con cuidados extremos para evitar recaídas físicas por falta de energía. Se recomienda tener un equipo médico constante que la vigile.

Amor: Existen diversos candidatos y posiblemente viva varios romances que podrían desestabilizar su carrera. La falta de tiempo y las distancias serán motivos suficientes para no consolidar una relación. Debe esperar un tiempo más para disfrutar de una pareja estable.

Dinero: Durante el 2026-27 se realizará una gira latinoamericana de conciertos que le ofrecerá un mayor conocimiento de la cultura latina, generando dinero para recuperar capital que será invertido en sí misma, contratando un nuevo equipo de trabajo para subir al siguiente nivel y alcanzar la globalización musical.

Familia: Sentirá por momentos que está sola y buscará la manera de compartir en viajes con los demás integrantes de la familia. La soledad podría llevarle a desarrollar momentos de crisis depresivas importantes. Estará escapándose todas las veces que pueda para disfrutar de la familia.

Emociones: Su espiritualidad es desbordante y el público tendrá la oportunidad de apreciar su esencia en los escenarios. Es una mujer muy sensible y estará siempre muy vulnerable, podría tener varios episodios críticos a nivel emocional.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

