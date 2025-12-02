Carta astral de Daniela Barranco: 2026 será un año decisivo para definir el futuro

Suscríbete a nuestros canales

Daniela Barranco. Nació en Caracas, Venezuela el 13 de diciembre de 1995, a las 11:20 am, Es del signo Sagitario con ascendente en Piscis y Luna en Virgo. Cantautora, influencer y youtuber. Alcanzó la fama nacional en 2018 con una cuenta en Instagram que supera un millón de seguidores. Rápidamente ganó el premio Pepsi Music, en la categoría Artista Digital Del Año y logró gran recepción con el público en reality show de alofoke con apertura internacional. Ha realizado colaboraciones especiales con diferentes artistas a nivel musical con gran éxito.

Futuro: Durante el próximo año 2026, existirán varias alternativas para firmar contratos y comenzar una carrera musical más profesional. Será un año decisivo para definir el futuro, en el que las decisiones que tome tendrán gran importancia. Estará buscando la consolidación de su carrera artística.

Salud: Se mantendrá estable para poder afrontar todos los compromisos que se avecinan durante los próximos 5 años. El sistema circulatorio se podrá ver afectado y deberá cuidar la presión arterial desde ahora. Para el 2035 tendrá una crisis de salud considerable que deberá afrontar adecuadamente.

Amor: Es una mujer muy llamativa y sexy, seguramente recibirá diversas propuestas amorosas, aunque deberá evitar dejarse impresionar, ya que podría no elegir con claridad. Será mejor guiarse por el corazón y no por intereses económicos.

Dinero: Todavía no ha visto verdaderamente un impacto fuerte en su economía. Apenas ha comenzado y tiene mucho por trabajar para abrir caminos. En siete años la cosecha será muy positiva, siempre que la siembra actual se realice con dedicación.

Familia: Su carrera artística no le permitirá consolidar una familia. Dentro de nueve años podría contraer matrimonio y en el 2040 podría ser madre, le encantan los niños y quizás sea frenada y convencida de solo tener dos hijos.

Emociones: Sus emociones son muy bien controladas y es fría al momento de tomar decisiones. Esta actitud le hará bien durante toda su carrera artística para seleccionar las mejores opciones. Mantendrá un perfil estable y estará siempre segura.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin



