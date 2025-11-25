Carta astral de Beéle: Debe hacer un esfuerzo para mantenerse en el camino a la cima y limpiar su imagen pública

Suscríbete a nuestros canales

Beéle nació en Barranquilla, Colombia el 30 de septiembre de 2002, a las 01:40 am del signo Libra con ascendente en Leo y Luna en Cáncer. Cantautor destacado en ritmos de fusión urbanos, padre de dos hijos. En los últimos años se ha convertido en un artista joven emergente con solidas alianzas y colaboraciones musicales con artistas reconocidos que destacan su alto potencial musical. Su carrera se ha visto empañada por diferentes escándalos amorosos, aun así, el público le ha respaldado en momentos muy críticos. Debe hacer un esfuerzo para mantenerse en el camino a la cima y limpiar su imagen pública.

Futuro: Durante los próximos años estará buscando la manera de limpiar su imagen y mantenerse alejado de los escándalos de faldas que le han ocasionado grandes dolores de cabeza. También debe analizar y depurar la lista de supuestos amigos para tener mejores resultados en su proyección profesional.

Salud: Logrará estar más enérgico para trabajar con fuerza y poder generar más ingresos. Podrían surgir problemas en sus huesos, coyunturas y ligamentos. Debe cuidar aún más su dentadura.

Amor: Durante el próximo 2026 disfrutará de nuevas alternativas positivas para entablar una relación con cierta seguridad. Sin embargo, tiene grandes oportunidades de estabilizar su situación sentimental para el año 2032-33.

Dinero: Está produciendo bien, pero sus ingresos mejorarán considerablemente durante el 2027-28 producto de la buena administración y nuevas inversiones que realizará en el ámbito de la joyería para proteger su dinero. Debe tener mucho cuidado para no verse involucrado en problemas legales, derivados de su ingenuidad.

Familia: Continúa muy afectado por la ausencia de su padre, quien mantenía una relación esporádica, pero de gran intensidad. Es muy probable que en futuras producciones veamos material en honor a su memoria. Quizás ahora valore más sus esfuerzos al inicio de su carrera. Está costando drenar el dolor.

Emociones: Se siente defraudado por su entorno y ahora busca más estabilidad para poder confiar y trabajar en equipo. Se siente totalmente solo y pueden existir diversas crisis fuertes producto de la desconfianza. La soledad por momentos es una solución de prevención para volver a estar seguro.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

