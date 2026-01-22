Dile adiós a los parásitos intestinales con esta milagrosa infusión rica en antioxidantes y propiedades antinflamatorias

Suscríbete a nuestros canales

La acumulación de parásitos intestinales es una de las causas más frecuentes por la cual los niños y adultos mayores asisten a consulta médica, ya que, consumo de alimentos que fueron contaminados por una mosca o mosquito, según la información reseñada por la Clínica mayo.

Asimismo, el consumo del agua mínimamente contaminada es una de las causas más comunes por la cual aparecen las infecciones intestinales, lo cual trae como consecuencia la presencia de parásitos y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para el organismo en general.

El mercado farmacéutico ofrece múltiples tratamientos para combatir los parásitos, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la infusión de ruda con semillas de papaya, contiene propiedades desparasitantes que actúan directamente en el organismo, según Tua Saúde.

Así debes ingerir la infusión

Se sugiere que la persona ingiera dos tazas de la referida infusión natural en ayuna, durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el sistema digestivo.

A su vez, es propicio acotar que si la presencia de los parásitos es constante lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para evitar la presencia de los parásitos intestinales la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

