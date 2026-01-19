Comerciantes reciben alivio fiscal tras anulación de deudas municipales: detalles

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía de Maracaibo, a través del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (Sedemat), implementó un plan para dinamizar la economía local al anular deudas por impuestos municipales a comerciantes y residentes que regularicen su situación antes del 31 de enero de 2026.

Según el anuncio oficial, las deudas generadas y reportadas ante el SENIAT hasta el 2025 serán eliminadas si los comerciantes se inscriben en Sedemat y se ponen al día en sus pagos este mes.

Esto implica que el impuesto producto de las actividades económicas en enero de 2026 será la primera obligación tributaria que deberán cubrir a partir de febrero, una vez formalizado su registro.

La iniciativa también contempla la anulación de deudas relacionadas con el servicio de gas domiciliario para comerciantes y residentes de la ciudad, correspondientes al periodo de 2023, 2024 y hasta julio de 2025.

Dicha condonación solo será válida si los contribuyentes actualizan su situación fiscal antes de que termine enero, y posteriormente pagarán únicamente desde agosto de 2025 en adelante.

Además, los condominios y residencias que estén inscritos en el sistema de la Dirección de Residencias y Urbanismo (DARU) o que completen su inscripción antes del 31 de enero de este año, y se pongan al día con sus pagos, podrán disfrutar de la misma anulación de deudas correspondiente a los años 2023, 2024 y hasta julio de 2025.

Esto también incluye la eliminación de multas millonarias aplicadas a negocios en ese lapso.

Por lo que se instó a los contribuyentes a realizar las diligencias necesarias lo antes posible, antes de que expire el plazo. Quienes deseen acogerse a este alivio fiscal pueden informarse a través de las oficinas del organismo municipal o sus plataformas oficiales, donde también se difunden detalladamente los requisitos, beneficios y pasos a seguir para regularizar su situación tributaria.

