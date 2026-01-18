Nueva jornada de atención veterinaria gratuita en Caracas este 18 de enero: también se podrá adoptar mascotas

Suscríbete a nuestros canales

La organización Misión Nevado anunció una nueva jornada de atención veterinaria gratuita en Caracas para este domingo 18 de enero.

A través de su cuenta en Instagram, Misión Nevado informó que este domingo estarán a partir de las 10 de la mañana en el parque Los Caobos, municipio Libertador, en Caracas, para una jornada de atención veterinaria gratuita.

Asimismo, señala que ofrecerán diversos servicios a bajo costo y otros de forma gratuita.

Servicios a bajo costo

Vecunación séxtuple y triple felina

Venta de artículos de bienestar animal a los mejores precios solidarios de Caracas

Servicios gratuitos

Consulta veterinaria

Desparasitación

Vacunación antirrábica

Corte de uñas

Adicionalmente, señala la publicación que también tienen mascotas para adopción, destacando que debe ser de manera responsable y que se trata de animales rescatados.

Por otra parte, también indica la publicación que habra venta de artículos para el bienestar animal a precios solidarios de la mano de Tienda Tinjaca.

