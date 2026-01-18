Mascotas

Nueva jornada de atención veterinaria gratuita en Caracas este 18 de enero: también se podrá adoptar mascotas

El domingo ofrecerán diversos servicios a bajo costo y otros de forma gratuita para las mascotas

Por Selene Rivera
Sabado, 17 de enero de 2026 a las 11:31 pm
Nueva jornada de atención veterinaria gratuita en Caracas este 18 de enero: también se podrá adoptar mascotas
Foto: Referencial

La organización Misión Nevado anunció una nueva jornada de atención veterinaria gratuita en Caracas para este domingo 18 de enero.

A través de su cuenta en Instagram, Misión Nevado informó que este domingo estarán a partir de las 10 de la mañana en el parque Los Caobos, municipio Libertador, en Caracas, para una jornada de atención veterinaria gratuita.

Asimismo, señala que ofrecerán diversos servicios a bajo costo y otros de forma gratuita.

Servicios a bajo costo

  • Vecunación séxtuple y triple felina
  • Venta de artículos de bienestar animal a los mejores precios solidarios de Caracas

Servicios gratuitos

  • Consulta veterinaria
  • Desparasitación
  • Vacunación antirrábica
  • Corte de uñas

Adicionalmente, señala la publicación que también tienen mascotas para adopción, destacando que debe ser de manera responsable y que se trata de animales rescatados.

Por otra parte, también indica la publicación que habra venta de artículos para el bienestar animal a precios solidarios de la mano de Tienda Tinjaca.

 

Visita nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Nueva York
Estados Unidos
Sabado 17 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América