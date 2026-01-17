Mujeres en Caracas cuentan con un nuevo centro de salud gratuito: servicios y horarios

Suscríbete a nuestros canales

El pasado viernes 9 de enero, inauguraron un nuevo centro médico gratuito para atender a la mujeres en la ciudad de Caracas.

El ministerio de Salud, en su sitio web brindó detalles de este nuevo centro de Atención Integral a la Mujer y Parto Humanizado, y detalló cuáles son los servicios disponibles.

Centro de salud para mujeres en Caracas

De acuerdo con la información proporcionada por el ministerio de Salud, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, lideró la inauguración de este centro de salud.

Asimismo, indica que el Centro de Atención Integral a la Mujer y Parto Humanizado se encuentra ubicado específicamente en la parroquia La Candelaria, municipio Libertador de Caracas.

Agrega que esta unidad "está diseñada para ofrecer una cultura de salud preventiva que abarca todas las etapas biológicas de la mujer, desde la infancia hasta la adultez mayor".

¿Cuáles servicios están disponibles?

En este sentido, indica el ministerio que los servicios disponibles por los momentos son los siguientes:

Ginecología

Citolorgía

Cardiología

Odontología

Salud visual

Programas de diagnóstico temprano

Visita nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube