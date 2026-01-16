Marcha en Caracas este 16 de enero: ruta de la actividad y vías alternas

Suscríbete a nuestros canales

Para este viernes 16 de enero, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) convocó una marcha en apoyo a Nicolás Maduro y Cilia Flores, dado a los acontecimientos registrados en el país en los últimos días.

La actividad estará encabezada por los campesinos y campesinas de todo el país.

📍Dia: *VIERNES 16 DE ENERO*

📍Hora: *11:00AM*

📍Lugar de Concentración: *ESQUINA SANTA CAPILLA* (Sede de la Vicepresidencia).

Desde primeras horas, algunas avenidas como la Urdaneta y Universidad ya se encuentran restringidas por la instalación de tarimas. En los alrededores de Plaza Venezuela también se han cerrado los accesos hacia el Parque Los Caobos.

Se les recomienda a los conductores tomar previsiones. Una de las rutas alternas para dar con el centro de Caracas desde el este de la capital es la Cota Mil. Así como la Francisco Fajardo.

