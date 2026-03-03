¡Otro hito para Bad Bunny! El reguetonero rompe récord histórico en su debut australiano con su gira “Debí tirar más fotos”

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana, Bad Bunny desembarcó por primera vez en Australia con su gira mundial "Debí Tirar Más Fotos" y lo hizo de la manera más contundente posible: dos conciertos con entradas agotadas en el ENGIE Stadium de Sydney, ante un total de casi 90,000 personas que cantaron, bailaron y vibraron al ritmo de la plena, la salsa y el reggaetón.

Live Nation Australia confirmó que la convocatoria de Bad Bunny marcó "la mayor cantidad de asistentes jamás registrada en un concierto en el ENGIE Stadium de Sydney". La empresa promotora celebró en redes sociales: "Bad Bunny rompiendo récords en Australia".

"La Casita" y el orgullo boricua

Fiel a su estilo, Bad Bunny transportó la esencia de Puerto Rico al otro lado del mundo. El escenario contaba con una réplica de "La Casita", ese espacio íntimo que ya se robó el corazón de millones durante su presentación en el Super Bowl . Allí, ataviado con un look más urbano —gorra, chaqueta Adidas y shorts—, el intérprete desgranó algunos de sus temas más emblemáticos como "Safaera", "Yo Perreo Sola" y "Monaco", transformando el imponente ENGIE Stadium en una gigantesca discoteca al aire libre entre láseres y fuegos artificiales.

El idioma que une, no separa

A pesar de que Bad Bunny se dirigió al público mayoritariamente en español, la conexión fue total. La revista Rolling Stone Australia destacó que "es alentador ver que la mayoría de la multitud claramente lo entiende, reaccionando a sus comentarios con erupciones de vítores y aplausos".

La crítica especializada coincidió en señalar que la experiencia fue una prueba más de que la música es, efectivamente, el lenguaje universal . No hacía falta entender cada palabra para sentir la emoción del artista, visiblemente agradecido, usando repetidamente la palabra "corazón" en sus interacciones con el público.

Un hito para la comunidad latina

Para los latinos que residen en Australia, la llegada de Bad Bunny significó mucho más que un concierto. Ariana Obando y Gino Donayre, una pareja que ha viajado por el mundo para ver a Benito en México, Ecuador y Nueva York, confesaron a la ABC que nunca imaginaron tenerlo en casa. "Es enorme porque siento que esto es algo que nunca ha sucedido. Creo que es algo que ocurre una vez en la vida", expresó Obando.

Michelle Yañez-Olivares, promotora cultural chileno-australiana, resumió el sentir de toda una comunidad: "Nos da esperanza, nos da representación, nos da significado y nos da orgullo".

Próxima parada: Tokio

Tras conquistar Sydney, Bad Bunny pondrá rumbo a Tokio, donde se presentará el próximo 7 de marzo en el marco de la serie Spotify's Billions Club Live, marcando además su debut en Asia. La gira continuará luego por Europa, con paradas en Madrid, Barcelona, Lisboa, Berlín, Ámsterdam y Londres, antes de cerrar en Bruselas el 22 de julio.

