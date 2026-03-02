Yina Calderón anuncia su regreso a la televisión y lanza advertencia al mundo de la farándula ¿En qué proyecto estará?

Suscríbete a nuestros canales

La empresaria y figura mediática colombiana Yina Calderón anunció oficialmente su regreso a la televisión. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, confirmó que desde el 2 de marzo asumirá un nuevo rol como conductora en un programa de entretenimiento.

En el video de presentación, Calderón se dirigió directamente a la audiencia y dejó clara la línea que marcará su participación:

“Recuerden, me pica la lengua”.

Con esa frase, anticipó que mantendrá el estilo frontal que la ha caracterizado en su trayectoria pública.

De reality show a figura mediática digital

Yina Calderón alcanzó reconocimiento nacional en Colombia tras su participación en el reality Protagonistas de Nuestra Tele en 2013. Su paso por ese formato le permitió consolidar una base de seguidores y abrirse espacio en el mundo del entretenimiento.

Tras su experiencia en televisión, fortaleció su presencia en redes sociales, donde se posicionó como creadora de contenido enfocada en temas de actualidad, farándula y estilo de vida. Con el paso de los años, ha mantenido una exposición constante en medios digitales y tradicionales.

Proyectos empresariales y presencia en medios

Además de su faceta televisiva, Calderón ha desarrollado emprendimientos vinculados al sector de la belleza y la moda. Sus proyectos empresariales han sido parte importante de su perfil público, combinando su actividad digital con iniciativas comerciales.

En televisión, ha participado en entrevistas, debates y espacios de opinión, lo que ha reforzado su imagen como figura polémica dentro del entretenimiento colombiano. Su presencia en plataformas digitales también incluye transmisiones en vivo y análisis de noticias del espectáculo.

El proyecto que marca su retorno

El nuevo espacio en el que participará como conductora es La Mesa Caliente, un programa de formato panel donde se abordan temas de actualidad y farándula. Su incorporación fue anunciada por ella misma, confirmando que formará parte del equipo a partir del 2 de marzo.

Con esta participación, Yina Calderón suma un nuevo capítulo a su trayectoria en medios, regresando a la pantalla chica en un formato enfocado en el análisis y la conversación sobre el mundo del espectáculo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube