“No tienen nada”: Khloe Kardashian revela a qué edad sus hijos tendrán teléfonos

Khloé Kardashian reveló en un episodio de su podcast Khloé in Wonder Land las estrictas normas tecnológicas que rigen en la crianza de sus dos hijos, True (7) y Tatum (3), fruto de su relación con Tristan Thompson.

Un hogar libre de pantallas

La también fundadora de Good American fue clara al describir el nivel de aislamiento digital en el que crecen sus pequeños. "Ellos no deberían estar en las redes sociales, en mi opinión. No necesitan saber sobre el internet", sentenció durante el episodio titulado "The Internet Then vs. Now".

Khloé reveló que en su casa el control es absoluto. "Mis hijos no tienen Google. No tienen nada de eso. No tienen acceso a internet de ninguna manera", afirmó, dejando claro que ni siquiera los buscadores convencionales forman parte de su día a día. Esta burbuja es tal que los niños, a pesar de ser parte del reality show familiar, no son conscientes de la fama de su madre. "No saben que soy famosa. Eso es porque no me siento en casa a decir 'soy famosa, todos'. Nunca hablamos de eso", explicó.

"Filmar un TikTok" es solo un baile

Uno de los datos más curiosos que compartió la estrella es la inocencia con la que sus hijos perciben el mundo digital. Según su relato, cuando True le pide "filmar un TikTok", en realidad solo quiere decir que quiere hacer un video bailando. "Ellos no saben lo que es la aplicación. No están en TikTok, no están navegando por ahí. Solo quieren bailar", detalló Khloé.

La regla de los 12 años

Con True a punto de cumplir 8 años en abril, la conversación sobre el primer celular ya comenzó a asomarse en la casa de los Kardashian. Sin embargo, la respuesta de Khloé es clara.

"Le dije que podemos discutir que tenga un teléfono en su cumpleaños número 12. Eso no significa que tendrá redes sociales. Eso significa que tendrá un teléfono", declaró la reality star. Para la Kardashian, la edad ideal para que un adolescente pise las plataformas digitales es mucho más tardía. "No creo que los niños deban tener redes sociales hasta los 16 o 17 años", sentenció, mostrando una postura mucho más conservadora que la de otros miembros de su propia familia.

El contraste con Kim

La postura de Khloé contrasta radicalmente con la de su hermana mayor, Kim Kardashian, quien permite que su hija North West, de 12 años, tenga una presencia activa en Instagram (supervisada) y compartió una cuenta conjunta en TikTok con ella desde que la niña tenía apenas 8 años.

Curiosamente, las reglas de Khloé se alinean con una tendencia legislativa global. Países como Francia y Australia han aprobado recientemente leyes que restringen el acceso a redes sociales a menores de 15 y 16 años respectivamente, en un intento por proteger la salud mental de los adolescentes.

