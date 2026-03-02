¡Se acaban los rumores! Zendaya y Tom Holland habrían dado el sí lejos de las cámaras

Suscríbete a nuestros canales

Una declaración inesperada volvió a colocar a Zendaya y Tom Holland en el centro de la conversación mediática. Durante la alfombra roja de los Screen Actors Guild Awards, el estilista Law Roach aseguró ante cámaras que la boda de la pareja “ya se celebró”, lo que sugiere que el enlace se realizó de manera privada.

La afirmación fue realizada en una entrevista con un medio de entretenimiento mientras Roach atendía a la prensa en el evento. Hasta ahora, ninguno de los actores ha confirmado o desmentido públicamente la información.

La frase que cambió el panorama

El comentario de Law Roach fue breve, pero suficiente para desatar titulares en portales internacionales. Al ser consultado sobre la pareja, respondió que la ceremonia ya había tenido lugar, generando sorpresa entre los presentes.

Tras sus palabras, la noticia comenzó a replicarse rápidamente en redes sociales y medios especializados en espectáculos. Sin embargo, no se ofrecieron detalles adicionales sobre la fecha, el lugar o la lista de invitados del supuesto enlace.

Una relación que evolucionó fuera del foco constante

Zendaya y Tom Holland se conocieron en 2016 durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming, donde interpretaron a personajes que compartían una historia dentro del universo cinematográfico de Marvel. Desde entonces, comenzaron los rumores sobre una posible relación sentimental.

Fue en 2021 cuando imágenes de ambos juntos confirmaron públicamente el romance. Desde ese momento, la pareja optó por mantener un perfil reservado respecto a su vida privada, limitando declaraciones y apariciones conjuntas.

Del compromiso a la presunta boda secreta

En enero de 2025, Zendaya asistió a los Golden Globe Awards luciendo un anillo que generó especulaciones sobre un compromiso formal. Posteriormente, diversos medios reportaron que la pareja había dado ese paso en su relación.

La reciente declaración de su estilista añade un nuevo capítulo a la historia. Sin confirmación oficial por parte de los actores, la versión de una boda celebrada en privado mantiene la atención en torno a una de las parejas más reconocidas del cine actual.

