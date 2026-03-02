Lindsay Lohan reveló que está a salvo en medio de los ataques iraníes a Dubái

Suscríbete a nuestros canales

La actriz estadounidense, Lindsay Lohan, quien vive desde hace más de una década en los Emiratos Árabes con su esposo, el empresario Bader Shammas, y su hijo Luai, se pronunció ante la crisis en Oriente Medio y aseguró que tanto ella como su familia están a salvo.

Lohan acudió a su cuenta de Instagram, para enviar un mensaje de esperanza, por toda la situación que se está viviendo en Oriente Medio, y lo que ha afectado esto a familias y comunidades. “Rezo por la paz. Cuídense todos. Que Dios nos bendiga”, escribió la actriz de 39 años.

La querida actriz dijo recientemente, en una entrevista con Vogue Arabia, que Dubái es un lugar muy especial para ella, pues ha sido el refugio de su familia, y el lugar que le permitió transformar su vida para bien, alejada del ajetreo hollywoodense. “Estamos muy bien juntos porque Bader es muy tranquilo y yo soy como un petardo. Estar en Dubái me da mucha estabilidad”, la ciudad le permite “pasar tiempo con mi familia” y le brinda “la sensación de estar con lo más importante”.

