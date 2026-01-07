Lindsay Lohan revela cómo cuida su figura

Suscríbete a nuestros canales

Lindsay Lohan inció el 2026 con un mensaje contundente para sus seguidores: la prioridad en esta etapa de su vida es el equilibrio entre la salud física y mental. A través de sus redes sociales, la actriz de Juego de gemelas demostró que la constancia y el autocuidado son los pilares de su nueva rutina.

El Pilates: Su aliado innegociable

Mediante una fotografía en Instagram, Lohan se mostró en plena sesión de Pilates Reformer, una disciplina que se ha convertido en su entrenamiento predilecto por su eficacia y bajo impacto

“Cuerpo fuerte. Mente clara. Corazón abierto. Hola, nuevo año”, escribió la actriz para inspirar a su comunidad.

Lohan reconoce que su perspectiva sobre el ejercicio evolucionó con los años. “Siento que en nuestra generación el bienestar no era tan relevante como ahora”, reflexionó. Para ella, el entrenamiento de fuerza y el Pilates ya no son obligaciones, sino rituales para mantenerse activa: “Anhelo esas endorfinas y quiero poder seguir el ritmo de mis hijos”.

Rutina matutina y alimentación consciente

En diversas entrevistas recientes para medios como Elle y CNBC, la actriz detalló la estricta, pero gratificante estructura que sigue cada mañana para mantenerse productiva:

Mindfulness: Comienza el día escribiendo en su diario.

Desayuno: Comparte la primera comida con su hijo.

Hidratación y suplementos: Bebe un jugo natural de zanahoria, jengibre, limón, manzana y aceite de oliva, además de consumir grandes cantidades de té verde, agua con semillas de chía y remolachas encurtidas.

Secretos de belleza: Frío y tecnología

Para complementar su salud interna, Lindsay mantiene un régimen de skincare muy específico que combina métodos tradicionales con tecnología moderna:

Crioterapia facial: Utiliza agua helada al despertar para desinflamar el rostro.

Cuidado diario: Uso constante de parches para los ojos y sueros especializados.

Tratamientos: Se declara fiel creyente de los beneficios de los procedimientos con láser.

Con este enfoque integral, Lohan reafirma que su regreso a la vida pública no solo es profesional, sino que viene acompañado de una versión mucho más consciente y saludable de sí misma.

