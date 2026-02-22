¡Prince Julio César destapa la olla! Revela pruebas que dejan mal parada a Jaqueline Aguilera: esto dijo

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido diseñador y figura clave de certámenes como el Miss Earth Venezuela y Miss Universo Cuba, Prince Julio César, encendió las redes sociales al denunciar un presunto intento de influencias.

El conflicto estalló tras su participación como jurado en el concurso Reina Hispanoamericana 2025, celebrado recientemente en Bolivia.

A través de su Instagram, Prince reveló capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp que compromete directamente a Jacqueline Aguilera, ex Miss Mundo 1995 y empresaria de la moda.

En los mensajes, se observa cómo Aguilera le solicita "apoyo" para una candidata específica, desatando una guerra de declaraciones que dejó boquiabiertos a los seguidores de la farándula.

Las pruebas del "favorito"

Prince Julio César no se guardó nada y publicó un chat donde Jacqueline Aguilera le pide ayudar a la joven influencer y modelo Emely Barile.

En el mensaje, Aguilera resalta que la concursante ha tenido un desempeño increíble y que su fortaleza es la entrevista, instando al diseñador a darle su voto para "traer la octava corona" a Venezuela.

La respuesta de Prince fue tajante, calificando el acto como una falta de ética y un intento de "tramoya" por debajo de la mesa.

La punta del iceberg

La polémica escaló cuando Prince contrastó el mensaje privado con un comentario público de Aguilera, donde ella pedía "discreción e imparcialidad" a los jurados para no perjudicar a las participantes.

Ante esto, el diseñador estalló con un fuerte mensaje: "Me surro en la que pedía resultados justos, era la de la tramoya". Según Prince, es una hipocresía exigir honestidad mientras se intenta influir en el jurado mediante contactos personales y llamadas a "jefes" el mismo día de las entrevistas.

Un jurado bajo presión

El diseñador aseguró que no vota por presiones ni fanatismos, sino por criterio profesional y respeto a todas las mujeres que compiten.

Incluso mostró su registro de llamadas perdidas, donde figuran nombres de peso como el "Zar de la Belleza", Osmel Sousa, sugiriendo que el ambiente previo a la elección estuvo cargado de intentos de comunicación externa.

Prince cerró su denuncia advirtiendo que tiene "muchas cosas más" y que está dispuesto a contar quién armó todo este "show" con pruebas adicionales si la controversia continúa.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube