Diosdado Cabello declara sobre la situación de Nicolás Maduro en New York tras visita consular: esto dijo

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, confirmó este viernes, 20 de febrero, que Nicolás Maduro y Cilia Flores, recibieron una visita consular en la ciudad de Nueva York.

Durante un acto oficial, Cabello aseguró que el gobierno mantiene gestiones constantes para lograr el retorno de ambos al país, enfatizando que no descansan en las diligencias diplomáticas y legales pertinentes.

El funcionario también explicó que, a pesar de las dificultades por la falta de una embajada o consulado operativo en EEUU se logró establecer este contacto directo.

Según el ministro, este encuentro permite que las autoridades venezolanas verifiquen el estado de Maduro y Flores, garantizando un canal de comunicación para reportar cualquier necesidad o situación particular.

Detalles del encuentro consular

Cabello fue enfático al señalar que la administración venezolana trabaja diariamente en este caso. "Todos los días hacemos esfuerzo y le decimos a nuestro pueblo que no hay día en que no se haga una diligencia para que nos devuelvan a Nicolás y Cilia", afirmó desde los Valles del Tuy, en el estado Miranda.

Respecto a la importancia de la visita, destacó que el contacto con un funcionario venezolano es un paso clave en el proceso: "Recientemente tuvo visita consular... Él ahí habla con un funcionario nuestro, de Venezuela, y puede manifestarle cualquier cosa", reiteró, subrayando que estas acciones son fundamentales para velar por su bienestar.

Instrucciones a los cuerpos policiales

Durante su intervención, Diosdado Cabello también aprovechó para enviar un mensaje a los efectivos policiales de la localidad. El ministro instó a los funcionarios a tener una presencia activa y cercana en las instituciones educativas de la zona para generar confianza en la comunidad.

"Saludemos a los maestros, que los niños los vean, den un abrazo a los niños, porque los niños tienen que sentir que la policía es para cuidarlos", señaló el ministro.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube