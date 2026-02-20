En libertad plena: retiran grillete electrónico a Juan Pablo Guanipa tras aprobación de la Ley de Amnistía

Suscríbete a nuestros canales

El opositor Juan Pablo Guanipa, quien había sido detenido por las autoridades nacionales por motivos políticos, recuperó su libertad plena luego de que funcionarios policiales le retiraran el grillete electrónico que portaba.

Por medio de su cuenta en la red social X, Guanipa confirmó que se encuentra en libertad, en horas de la madrugada de este viernes.

La liberación del opositor zuliano se dio luego de que la Asamblea Nacional aprobara la ley de amnistía para presos políticos que había sido anunciada por la presidente interina de la República, Delcy Rodríguez a finales del mes pasado.

La normativa, que se aprobó este jueves, 19 de febrero, abarca las detenciones ocurridas entre 2002 y 2025.

Guanipa insistió en que su estado actual es de libertad completa, tras casi nueve meses de encarcelamiento.

Guanipa había sido excarcelado días atrás, pero fue detenido nuevamente bajo medida cautelar de arresto domiciliario, por supuestas violaciones de las condiciones impuestas para su libertad condicional.

Con la entrada en vigencia de la nueva norma, pudo recuperar su estatus de libre.

Sin embargo, el político crítico la ley que dio lugar a su libertad. Guanipa aseguró que la norma es insuficiente y advirtió que no puede considerarse una verdadera amnistía “si mantiene excluidos a otros presos políticos”.

La Asamblea Nacional aprobó este jueves 19 de febrero la Ley de Amnistía para la liberación masiva de presos por motivos políticos.

La ley fue promulgada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien la impulsó tras asumir el poder, tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, en una incursión militar de Estados Unidos.

La ley entrará en vigor tras su promulgación por la presidenta encargada y una vez sea publicada en la Gaceta Oficial.

