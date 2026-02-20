Cámara Baja de Argentina aprueba reforma laboral de Milei: eliminan uno de sus artículos

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes, la Cámara Baja de Argentina aprobó la reforma laboral propuesta por el presidente argentino, Javier Milei.

Tras discutir y eliminar uno de sus artículos, el proyecto volverá al Senado para su aprobación final.

Reforma laboral en Argentina

Esta Ley de Modernización Laboral se aprobó con 135 votos a favor y 115 en contra, y no se registró abstención de voto sobre ella.

El pasado 11 de febrero el Senado aprobó la primera fase del proyecto, que pasó este jueves por votación en la Cámara Baja.

Sin embargo, su aprobación se da tras eliminar el polémico artículo 44, el cual reduco los haberes del trabajador cuando se encuentra de licencia por salud, de hasta el 50% según el caso.

Derecho a huelga

Esta reforma laboral incluye la limitación del derecho a huelga, que establece la obligatoriedad de operar con al menos del 50% al 75% de servicios mínimos.

Asimismo, califica como infracciones "muy graves" los bloqueos o tomas de las instalaciones y afecten el trabajo de quienes no se sumen a la huelga.

