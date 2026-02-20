Delcy Rodríguez firma la Ley de Amnistía: pide revisar los casos no contemplados en el texto legal

Suscríbete a nuestros canales

Tras firmar la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada por la Asamblea Nacional (AN), la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, solicitó formalmente ampliar el alcance de la reconciliación mediante la revisión de casos que no hayan sido incluidos inicialmente en la normativa.

La mandataria realizó esta petición a la Comisión de Revolución Judicial, presidida por Diosdado Cabello, así como al Parlamento y al Programa de Convivencia Democrática y Paz.

“Revisen los casos no contemplados en la Ley de Amnistía y den las recomendaciones pertinentes para curar heridas y reencauzar la convivencia democrática y la justicia”, indicó Rodríguez desde el Palacio de Miraflores, donde recibió a la directiva de la AN tras la sanción del instrumento legal de 16 artículos.

Una "nueva etapa" para la nación

La presidenta encargada destacó que esta ley, que abarca delitos de origen político cometidos desde 1999 hasta la actualidad, representa el inicio de una “nueva etapa” para el país.

“La Ley de Amnistía hoy abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se despoje de la intolerancia y primen los derechos humanos y el entendimiento”, enfatizó durante el acto oficial.

Celeridad en la aplicación

Respecto a la Comisión Especial de Seguimiento creada bajo el artículo 15 de la ley, Rodríguez instó a los diputados a trabajar con la mayor eficiencia posible.

Para subrayar la importancia de este proceso, citó al estadista Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

“Necesitamos la paz para Venezuela para seguir dando pasos que nos permitan encontrarnos como venezolanos”, concluyó la mandataria, sellando el compromiso del Ejecutivo con la ejecución inmediata de la normativa.