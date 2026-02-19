Donald Trump: 50 millones de barriles de petróleo venezolano navegan hacia Houston

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, afirmó este miércoles que mantiene una "gran relación" con Venezuela.

Durante una rueda de prensa, desde Georgia, Trump reveló cómo quedó el acuerdo sobre los 50 millones de barriles de petróleo venezolano.

Petróleo venezolano

De acuerdo con las declaraciones de Trump, "tenemos una gran relación con un país llamado Venezuela", agregó que "les estamos ayudando mucho con su petróleo".

Asimismo, aseguró que "tomamos 50 millones de barriles de petróleo" que "en este momento está flotando muy bien en barcos extremadamentes grandes hacia Houston, donde procesa".

"Gran relación" con Venezuela

En este sentido, el mandatario estadounidense precisó que "el presidente está haciendo un excelente trabajo, llevándose muy bien" y aseguró que "fue un ataque muy fuerte".

Resaltó además que no fue como Jimmy Carter, "eso no fue como el somnoliento Joe Biden en Afganistán, donde no tenía idea de lo que estaba haciendo".

