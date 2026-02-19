¡Ahorra para viajes y gustos! Todo sobre el programa Rewards de Bank of America

Suscríbete a nuestros canales

Bank of America actualiza su estructura de fidelización con el lanzamiento de BofA Rewards, un programa que elimina la barrera del saldo mínimo para permitir que cualquier titular de una cuenta corriente personal acceda a beneficios desde el 27 de mayo.

Esta actualización introduce el nivel "Miembro", diseñado para incluir a usuarios con saldos inferiores a los $30 000, quienes recibirán un bono del 10% en recompensas de tarjetas de crédito y descuentos en trámites hipotecarios.

La entidad busca democratizar el ahorro financiero, permitiendo que la gestión del capital cotidiano genere retornos inmediatos sin las restricciones de patrimonio que caracterizaban al antiguo modelo de Preferred Rewards.

La transición tecnológica y administrativa comenzará formalmente el 23 de febrero, fecha en la que el banco iniciará las notificaciones oficiales para que los clientes actuales se integren automáticamente al nuevo ecosistema en mayo.

Para los niveles superiores, como Preferred Honors y Premier, la institución añade un valor importante mediante experiencias de estilo de vida premium.

Según detalla US News, este programa incluye preventas en Broadway y beneficios exclusivos con marcas de lujo como Mercedes, BMW y Audi.

Los usuarios interesados podrán gestionar su inscripción mediante un proceso simplificado de un solo paso a través de la aplicación de banca móvil, consolidando así una estrategia digital que premia la lealtad en todos los estratos económicos.

