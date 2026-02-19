Repsol calienta motores: retomará operaciones diarias en Venezuela con estos planes

Suscríbete a nuestros canales

La gigante energética española Repsol se prepara para un despliegue total en territorio venezolano. Tras obtener las licencias necesarias, la compañía tiene como objetivo "restablecer y reanudar" sus actividades cotidianas en el país, según confirmó el consejero delegado de la firma, Josu Jon Imaz.

Durante una conferencia con analistas reseñada por EFE, Imaz detalló la hoja de ruta de la petrolera, la cual se divide en tres frentes clave:

1. Gas para el Sistema Eléctrico

La prioridad inmediata de Repsol será garantizar y aumentar el suministro de gas natural. Esta labor es crítica, ya que el hidrocarburo es fundamental para alimentar las plantas de generación del sistema eléctrico nacional.

2. Inversión en infraestructura

Para recuperar los niveles de producción de crudo, la empresa no solo enviará personal técnico, sino que invertirá en la renovación de instalaciones.

Equipamiento: Se contempla la compra e instalación de nuevas bombas y tecnología de extracción.

Mantenimiento: Recuperación de plantas que sufrieron deterioro por la baja actividad.

3. Reactivación comercial

Imaz fue enfático en que buscan "revertir" la caída de la producción acumulada en los últimos años. Paralelamente, se normalizará el transporte comercial de cargamentos de petróleo, cumpliendo con los contratos vigentes bajo el amparo de las licencias internacionales obtenidas.

Visite nuestra sección de Internacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube