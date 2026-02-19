Adolescentes de Dallas tendrán entrada gratis a la Feria Estatal de Texas en 2026: así funciona el programa

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Dallas busca fortalecer los lazos comunitarios y ofrecer alternativas de ocio saludable para la juventud local durante la próxima temporada estival. Las autoridades municipales trabajan en la expansión de sus programas de recreación para incluir eventos de gran escala.

Esta iniciativa surge como respuesta a la necesidad de mantener vivas las tradiciones que definen la identidad de los habitantes del norte de Texas. El acceso a la cultura y el entretenimiento masivo representa un pilar fundamental para el desarrollo de los ciudadanos más jóvenes.

La colaboración entre las entidades públicas y las organizaciones privadas permite la creación de espacios inclusivos que eliminan las barreras económicas para las familias. Este esfuerzo conjunto asegura que el factor financiero no limite la participación en las festividades más emblemáticas de la región.

El Departamento de Parques y Recreación confirmó que los adolescentes de Dallas tendrán entrada gratuita a la Feria Estatal de Texas 2026 mediante el programa "Teen All Access Pass". Esta medida revierte la decisión de la temporada anterior y beneficia directamente a jóvenes residentes de entre 13 y 17 años.

¿Por qué regresa la entrada gratis a la Feria Estatal de Texas?

La eliminación del pase para estudiantes de preparatoria en 2025 causó una fuerte conmoción y molestia en la comunidad local, según explicó Crystal Ross, subdirectora de Parques y Recreación. Muchos residentes calificaron de injusta la política que limitaba el acceso a la tradición más querida de la ciudad.

"Sabemos que el cambio el año pasado generó rechazo porque la asistencia es una tradición para nuestros jóvenes", señaló Ross en sus declaraciones oficiales. Ante esta presión social, la junta de parques gestionó un nuevo acuerdo directo con la administración del evento estatal.

Rudy Karimi, miembro de la junta de parques del Distrito 14, calificó la nueva colaboración como un paso necesario para devolver la equidad al sistema de pases. La ciudad busca que este acceso impulse también el interés por otras instalaciones recreativas y museos locales.

¿Cómo funcionará el beneficio en la Feria Estatal de Texas 2026?

La entrada única será válida exclusivamente de lunes a viernes durante los 24 días que dura el evento en Fair Park. Los interesados deben realizar un registro previo a través del departamento de parques de la ciudad y presentar un comprobante de domicilio vigente.

Karissa Condoianis, portavoz de la feria, declaró que la organización dará la bienvenida a los adolescentes registrados bajo este esquema específico de colaboración municipal. Este pase es independiente del programa tradicional de entradas escolares que solo cubre hasta el octavo grado.

La administración de la feria mantuvo el recorte para las escuelas generales debido al aumento de costos y preocupaciones de seguridad. Sin embargo, el programa municipal de Dallas funcionará como un canal controlado para asegurar que los residentes locales no pierdan su acceso.

¿Cuándo podrán solicitar los adolescentes de Dallas su entrada gratis a la feria?

El lanzamiento oficial del "Teen All Access Pass" está previsto para el mes de julio, fecha en la que se habilitará el registro digital para los residentes. El Departamento de Parques y Recreación anticipa una demanda masiva, dada la popularidad histórica de este beneficio entre los estudiantes.

Mitchell Glieber, presidente de la feria, expresó mediante un correo electrónico su entusiasmo por participar en esta alianza con el director del departamento de parques, John Jenkins. La ciudad última actualmente los detalles logísticos para la distribución de los pases electrónicos.

Por ahora, el sitio web oficial de la ciudad se prepara para actualizar la información sobre los requisitos de residencia para el ciclo 2026. Esta medida no solo garantiza diversión, sino que promueve el sentido de pertenencia entre los jóvenes que habitan los diversos distritos de Dallas.

