¿Dónde se gana más en EEUU? Los datos del censo que ponen a Nueva Jersey en la cima económica

Nueva Jersey consolida su posición como uno de los motores económicos de Estados Unidos. Los nuevos datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense confirman que el "Estado Jardín" se mantiene, por segundo año consecutivo, como el segundo estado con mayores ingresos del país.

Con un salto significativo en la riqueza de sus hogares, Nueva Jersey solo es superado por un estado vecino, mientras que la capital de la nación sigue operando en una liga financiera propia.

La barrera de los $100.000 superada

Por primera vez en esta serie de datos, el ingreso familiar promedio en Nueva Jersey ha roto la barrera de las seis cifras, reflejando un crecimiento sostenido frente al periodo anterior.

Región Ingreso Medio 2025 Variación vs 2024 Washington, D.C. $109,707 Líder Nacional Massachusetts $104,828 1.º entre los estados Nueva Jersey $104,294 2.º entre los estados

El incremento es notable: en 2024, el ingreso promedio en Nueva Jersey se situaba en $99,781, lo que representa una inyección de capital en el presupuesto de las familias de más de $4,500 en un solo año.

El poder de las parejas casadas

El análisis del Censo desglosa los ingresos según la composición del hogar. En la categoría de familias de parejas casadas, Nueva Jersey brilla con fuerza, ocupando el cuarto lugar nacional.

Solo Massachusetts, Maryland y el Distrito de Columbia superan la estabilidad financiera de los matrimonios de Jersey.

El récord absoluto: Las familias casadas en Washington, D.C., lideran todas las categorías con un ingreso medio impactante de $228,926 .

Hogares no familiares: Nueva Jersey baja al séptimo lugar nacional cuando se trata de personas que viven juntas sin parentesco.

El contraste: En la otra cara de la moneda se encuentra Virginia Occidental, donde los hogares no familiares registraron el ingreso más bajo del país con apenas $33,866.

