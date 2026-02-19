UNES Carabobo inicia convocatoria de nuevos estudiantes hasta el 3 de abril: requisitos de admisión

Suscríbete a nuestros canales

La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), en el estado Carabobo, anunció el inicio del proceso de captación para el segundo periodo académico de 2026.

Dicha convocatoria está dirigida a jóvenes bachilleres que deseen cursar estudios como Técnico Superior Universitario (TSU) y formar parte de los diversos Programas Nacionales de Formación, con especial énfasis en el servicio de policía para la Academia Municipal de Valencia.

Los interesados deben realizar su registro inicial a través de la página web oficial de la institución desde el 2 de febrero hasta el 3 de abril de este año.

Perfil para los aspirantes

Para postularse, los candidatos deben ser venezolanos por nacimiento, tener un estado civil soltero y una edad comprendida entre los 17 y 25 años.

En cuanto a las características físicas, se exige una estatura mínima de 1.55 metros para las mujeres y 1.60 metros para los hombres, con un peso acorde a la talla.

Es requisito indispensable no tener tatuajes ni perforaciones visibles, no poseer antecedentes penales y estar en buenas condiciones de salud física y mental.

Documentos y requisitos necesarios

Al momento de formalizar la inscripción, el aspirante debe entregar una carpeta con documentos básicos como:

La cédula de identidad

El título de bachiller (en original, copia y fondo negro)

Notas certificadas y partida de nacimiento

carta de buena conducta, constancia de residencia, inscripción militar

Resumen curricular y una copia de una cuenta bancaria personal del Banco de Venezuela.

Toda esta documentación debe presentarse además en formato digital (PDF) dentro de un CD.

Fechas clave del proceso

El cronograma establece que, tras el cierre del registro en abril, se publicarán las listas de los grupos seleccionados para las pruebas de admisión, las cuales se llevarán a cabo entre el 13 de abril y el 19 de junio.

El listado final de los alumnos admitidos se dará a conocer el 26 de junio de 2026, para dar inicio formal a las actividades académicas el día 6 de julio.

Puntos de contacto y ubicación

Quienes deseen obtener más información o tengan dudas sobre el proceso pueden acudir directamente al Centro de Formación Policial en Valencia, ubicado en la avenida Michelena, cruce con calle Urdaneta. También están disponibles los números telefónicos 0414-0400186 y 0416-5488078 para atención directa a los interesados.

