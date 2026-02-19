Revuelta en Canaleta: motín en la cárcel de Ciego de Ávila enciende las alarmas en Cuba

Suscríbete a nuestros canales

Un grave motín se registra este jueves 19 de febrero en la prisión de Canaleta, ubicada en la provincia central de Ciego de Ávila. Lo que comenzó como una protesta en uno de los destacamentos de mayor rigor, ha escalado rápidamente a un enfrentamiento abierto con las autoridades penitenciarias, generando una fuerte movilización militar en la zona.

Situación en el terreno

Reportes de residentes locales y activistas confirman que el penal se encuentra rodeado por efectivos del Ministerio del Interior (MININT) y unidades de respuesta rápida.

El detonante: según fuentes desde el interior, los reclusos protestan por la falta de agua potable, el deterioro extremo de la infraestructura y el castigo prolongado en celdas de aislamiento.

Estado de la zona: se ha reportado el corte de señales de telefonía móvil en las áreas circundantes a la carretera de Ceballos, vía principal que conduce al centro penitenciario, para evitar la filtración de videos y fotos de los disturbios.

Cierre de accesos: las autoridades han bloqueado el paso hacia la prisión, permitiendo únicamente el tránsito de ambulancias y vehículos militares.

Preocupación de los familiares

Afuera del penal, decenas de familiares exigen información. La incertidumbre crece ante la falta de un parte oficial sobre el número de heridos. Canaleta ha sido históricamente señalada por organizaciones internacionales debido al hacinamiento y a las precarias condiciones de salubridad que enfrentan los internos.

Este incidente ocurre en un momento de alta sensibilidad política en la región, coincidiendo con la cumbre del Consejo de Paz en Washington, donde la situación de los derechos humanos en las cárceles cubanas es uno de los temas laterales de discusión.

