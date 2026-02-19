De los grupos de noticias de los 90 a TikTok: el regreso masivo de los Therians en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Lo que para muchos parece una moda pasajera de la "Generación Alpha", es en realidad una comunidad con más de tres décadas de historia.

El movimiento Therian ha pasado de los oscuros foros de internet en 1992 a acumular miles de millones de vistas en redes sociales, desafiando las nociones tradicionales de identidad y conectando a los jóvenes con su lado más instintivo.

Diccionario Therian: no te pierdas en la conversación

Para entender este mundo, es necesario manejar su propio lenguaje. Aquí los términos clave que definen a la comunidad:

Theriotipo (Theriotypes): El animal específico con el que una persona se identifica (ej. un lobo, un gato montés, un cuervo).

El animal específico con el que una persona se identifica (ej. un lobo, un gato montés, un cuervo). Quadrobics: El deporte de imitar los movimientos animales (correr, saltar, trotar) en cuatro patas. Es la cara más visible y viral del movimiento.

El deporte de imitar los movimientos animales (correr, saltar, trotar) en cuatro patas. Es la cara más visible y viral del movimiento. Shift (Cambio): La experiencia de sentirse más cerca de su theriotipo. Puede ser un Mental Shift (pensar o reaccionar como el animal) o un Phantom Shift (sentir partes del cuerpo del animal, como una cola o garras, que no están ahí).

La experiencia de sentirse más cerca de su theriotipo. Puede ser un Mental Shift (pensar o reaccionar como el animal) o un Phantom Shift (sentir partes del cuerpo del animal, como una cola o garras, que no están ahí). Gear: Los accesorios físicos (máscaras, colas, guantes) que los Therians usan para expresar su identidad exteriormente.

Los accesorios físicos (máscaras, colas, guantes) que los Therians usan para expresar su identidad exteriormente. Otherkin: Un término paraguas más amplio que incluye a personas que se identifican con criaturas mitológicas (dragones, elfos) o seres no animales.

¿Moda o identidad real?

Mientras los críticos lo ven como una distracción digital, los psicólogos sugieren que es una respuesta a la "eco-ansiedad" y al aislamiento moderno. Al identificarse con un animal, los jóvenes encuentran una forma de comunidad y un respiro ante las presiones sociales humanas.

"En un mundo cada vez más artificial, volver a lo animal es, para muchos jóvenes, la forma más auténtica de volver a sí mismos", concluye el informe sobre subculturas digitales de 2026.

