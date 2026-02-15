Actor Fernando Carrillo solicita investigación ante el Ministerio Público: conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El actor Fernando Carrillo, que construyó su fama en telenovelas de la década de los 90 y principios de los 2000, reapareció en un video difundido en su perfil de TikTok para anunciar que ha iniciado un proceso legal en Venezuela contra varias personas cuyas identidades no han sido reveladas.

La denuncia

En el video, Carrillo aparece acompañado de su primo, a quien presenta como su abogado y representante legal. Ambos se encuentran a las afueras de un edificio público y el actor explica que han acudido a formalizar una denuncia.

"Bueno señores, aquí estamos saliendo de un empleo público, un abogado, un primo. Y nada, ¿qué es lo que vamos a hacer, primo? Hacemos una denuncia contra varias personas", expresa Carrillo en el video.

El actor subraya su confianza en las instituciones judiciales de su país: "para que vean que en Venezuela se cumple la constitución". Agrega que "hay varias personas denunciadas y que no podrán ingresar al país sin ser detenidas para rendir cuentas a la justicia".

Carrillo concluye su mensaje con una frase que parece resumir su postura: "Porque nosotros decimos que en Puerto Carrillo no puede haber paz sin justicia". El video cierra con un efusivo "¡Chau! ¡Viva Venezuela!".

Los hechos: sin nombres ni delitos específicos

Hasta el momento, no se han divulgado públicamente los nombres de los presuntos implicados ni los detalles específicos de los supuestos delitos que motivaron la acción legal. Tampoco se ha precisado si la querella está relacionada con hechos ocurridos dentro o fuera del territorio venezolano.

Lo que sí resulta verificable es que, en los últimos años, el protagonista de exitosas producciones como María María, Cosas del amor y La mujer de mi vida ha mantenido fuertes encontronazos con colegas y figuras públicas. Estas disputas han ido desde conflictos personales hasta posiciones políticas encontradas.

Las críticas de Daniel Elbittar: "Es nefasto"

El nombre de Carrillo también ha sido mencionado recientemente por su colega venezolano Daniel Elbittar. En una entrevista publicada a principios de febrero, Elbittar se refirió al actor en términos extremadamente duros, calificándolo como "nefasto" y "una de las personas más odiadas de Venezuela".

El silencio sobre los nuevos demandados

Pese a este historial de confrontaciones públicas, el anuncio realizado por Carrillo desde Caracas no especifica si la nueva querella está dirigida contra alguna de las personas con las que ha tenido disputas recientes, como Cinthia Fernández o Daniel Elbittar, o si se trata de un grupo completamente diferente de demandados.

La falta de información concreta sobre los implicados y los delitos imputados mantiene el caso en un terreno de especulación. Por ahora, lo único confirmado es que el actor ha activado el sistema de justicia venezolano y que, según sus propias palabras, los denunciados enfrentarían consecuencias legales si intentan ingresar al país.

