Balacera a pocos metros del rancho de Pepe Aguilar alarma a Zacatecas y desata rumores ¿Tiene que ver con la familia? Esto se sabe

La tranquilidad en la carretera federal 54, a la altura de la comunidad de Tayahua en Zacatecas, se vio interrumpida el jueves 12 de febrero por una balacera que provocó alarma entre los habitantes y seguidores del cantante Pepe Aguilar. El enfrentamiento ocurrió a escasos metros del rancho El Soyate, propiedad del artista, y aunque los primeros reportes generaron confusión, las autoridades aclararon que el ataque no estaba dirigido contra la familia Aguilar.

El hecho desencadenó un operativo inmediato de seguridad en la zona, que incluyó patrullajes terrestres y vigilancia aérea, con el objetivo de localizar a los responsables y garantizar la seguridad de la región. La confusión en redes sociales, alimentada por la cercanía del rancho, generó especulaciones sobre si el incidente afectó directamente al cantante o a sus hijos.

Funcionarios estatales y federales insistieron en que el ataque tuvo como objetivo un convoy de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) que se desplazaba por la zona, y no residencias privadas ni miembros de la familia Aguilar.

Ataque a fuerzas de seguridad y despliegue inmediato

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, explicó que los disparos se dirigieron contra elementos de la FRIZ mientras realizaban un operativo rutinario. Los agresores bloquearon tramos de la carretera y dispararon armas de alto poder, lo que obligó a los efectivos a reaccionar y activar protocolos de protección.

El incidente generó tensión en la región serrana de Villanueva, donde se implementó un operativo amplio para asegurar la zona y evitar posibles réplicas. Durante la intervención, se logró la detención de algunas personas presuntamente relacionadas con la agresión, y las autoridades confirmaron que no hubo bajas entre los cuerpos de seguridad ni entre la población civil.

La movilización incluyó presencia de Ejército, Guardia Nacional y policía estatal, quienes reforzaron la vigilancia en accesos estratégicos y carreteras cercanas al rancho. Este despliegue busca impedir que grupos delictivos aprovechen la geografía accidentada de la zona para atacar nuevamente a convoyes o ciudadanos.

Rumores sobre la familia y aclaraciones oficiales

La cercanía del ataque con el rancho El Soyate generó versiones que señalaban un supuesto peligro para Pepe Aguilar, su hija Ángela Aguilar y su yerno Christian Nodal. Sin embargo, fuentes oficiales y el propio cantante han confirmado que la familia no se encontraba en la zona durante el incidente.

Pepe Aguilar publicó un mensaje en redes sociales asegurando que todos están a salvo y que el enfrentamiento únicamente involucró a las fuerzas de seguridad. La familia agradeció la preocupación de seguidores y medios de comunicación, pero solicitó prudencia ante rumores infundados que exageraban la situación.

Las autoridades reiteraron que la balacera no tuvo relación directa con la familia Aguilar y que el incidente forma parte de la operatividad de seguridad en un área donde en ocasiones se presentan ataques a convoyes y bloqueos carreteros por grupos delictivos.

El municipio de Villanueva, particularmente la zona serrana de Tayahua, ha sido identificado como un punto de riesgo debido a la presencia de grupos delictivos que aprovechan caminos secundarios para emboscadas o ataques a convoyes. Esto ha obligado a las autoridades a reforzar patrullajes y operativos preventivos en carreteras y comunidades cercanas.

