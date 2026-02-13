Belinda conquista a Madrid con un inesperado guiño a Alejandro Fernández en plena grabación de Carlota

Suscríbete a nuestros canales

Belinda sorprendió al público madrileño con una interpretación especial del tema Como quien pierde una estrella, canción popularizada por Alejandro Fernández. La presentación, acompañada por mariachi, tuvo lugar mientras la artista participa en las grabaciones de la serie histórica Carlota.

El momento captó la atención por combinar su faceta musical con el contexto de un proyecto audiovisual de época que actualmente desarrolla en territorio español.

Un clásico del regional mexicano en suelo español

La elección de Como quien pierde una estrella destacó por tratarse de una de las piezas más reconocidas del repertorio ranchero contemporáneo. El tema, ampliamente asociado a la trayectoria de Alejandro Fernández, forma parte del cancionero popular mexicano y ha trascendido fronteras a lo largo de los años.

Con el acompañamiento tradicional de mariachi, Belinda llevó a Madrid una muestra del regional mexicano, género que continúa expandiéndose fuera de América Latina. La interpretación generó repercusión en redes sociales y reforzó la presencia de la música mexicana en escenarios europeos. Belinda además agradeció a todo el equipo por hacerla sentir tan bien y afirmó que hacía tiempo que no se sentía así:

El rodaje de Carlota, su nuevo reto actoral

La cantante se encuentra en España debido a la filmación de la serie Carlota, producción en la que interpreta a Carlota de Bélgica. El proyecto aborda la vida de la emperatriz consorte de México durante el Segundo Imperio Mexicano y explora los acontecimientos históricos que marcaron su destino.

En la serie comparte elenco con el actor español Miguel Ángel Silvestre, con quien protagoniza parte central de la historia. El rodaje se desarrolla en distintas locaciones europeas y representa uno de los trabajos más ambiciosos en la carrera actoral de la artista.

Música y actuación en una misma etapa

Mientras da vida a una figura histórica del siglo XIX, Belinda continúa mostrando su vínculo con la música que ha marcado su trayectoria. Su interpretación en Madrid se produjo como un paréntesis dentro de su agenda de grabaciones, pero terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de su estancia en España.

La coincidencia entre su presentación musical y su participación en una serie centrada en una figura clave de la historia entre Europa y México subraya el intercambio cultural que atraviesa ambos proyectos. Así, la artista combina actualmente dos facetas profesionales en un mismo escenario internacional.quista a Madrid con un inesperado guiño a Alejandro Fernández en plena grabación de Carlota

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube