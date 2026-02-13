¡Confirmado! Hilary Duff regresa a la música con una gira mundial

Suscríbete a nuestros canales

La cantante y actriz Hilary Duff confirmó ayer su gira mundial ‘The Lucky Me Tour’, la primera a gran escala en casi dos décadas, que la llevará a visitar siete países, entre ellos México.

La estrella de ‘Lizzie McGuire’ publicó en sus redes sociales un video anunciando la gira, en la que se le puede ver sacando ropa de su closet de distintas épocas de su carrera musical y en las pantallas. Duff anunció fechas en EE.UU., Canadá, México, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. La gira comenzará el 22 de junio en Florida y luego en febrero de 2027 irá a la Ciudad de México.

«¿Qué cabe en mi maleta?», dice Duff antes de sacar accesorios que evocan películas como ‘A Cinderella Story’ (2004) y ‘The Lizzie McGuire Movie’ (2003), así como canciones icónicas como ‘So Yesterday’.

La artista de 38 años había adelantado el anuncio de la gira en su último espectáculo ‘Small Rooms, Big Nerves’ en Los Ángeles, que tenía a sus fans con grandes expectativas. El regreso a los escenarios también viene con nueva música, pues el próximo 20 de febrero sale su nuevo álbum de estudio, ‘Luck… or Something’, y se prepara para ofrecer seis presentaciones en el Voltaire del Venetian Resort de Las Vegas: las primeras tres a partir del viernes y otras tres más en mayo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube