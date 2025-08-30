¿Que es de la vida de Hilary Duff? la estrella que conquistó Disney en los 2000 con Lizzy McGuaire

Suscríbete a nuestros canales

Hilary Duff es reconocida desde 1998 por la película 'Casper y la brujita', sin embargo, fue a los 11 años con Lizzie McGuire que obtuvó la fama internacional, convirtiéndose en un referente de la cultura pop de los 2000 y una de las actrices más queridas de Disney Channel.

Su transición al cine también fue exitosa: participó en La nueva Cenicienta (2004) y Más barato por docena (2003), donde compartió escena con reconocidos actores como Steve Martin y Frankie Muniz, consolidando su versatilidad frente a las cámaras.

Música y primeros pasos lejos del estrellato

Además de actuar, Hilary se abrió camino en la música. Su primer álbum navideño, Santa Claus Lane (2002), y el disco de Lizzie McGuire: Estrella Pop (2004) la convirtieron en un fenómeno comercial, vendiendo millones de copias en Estados Unidos. Con el tiempo, decidió bajar el ritmo mediático y enfocarse en proyectos más selectivos y personales, dejando atrás la presión de ser una figura constante del entretenimiento.

Una familia numerosa y feliz

Hoy, Hilary Duff tiene 37 años y ha formado una familia sólida junto a su esposo, el músico Matthew Koma. Son padres de cuatro hijos: Luca Cruz (13), Violet (7), Mae James (4) y Townes (1). La maternidad se ha convertido en uno de los pilares de su vida, y la actriz comparte con humor y cercanía la rutina diaria con sus hijos, mostrando un lado más íntimo y humano que sus fans valoran enormemente.

Entre la actuación, la televisión y los negocios

Hilary no ha abandonado la pantalla: participó en series como Younger (2015-2021) y en la readaptación de How I Met Your Father en 2023. Además, ha explorado el mundo de los negocios, lanzando fragancias para el hogar y colaborando en proyectos de moda y productos infantiles. Este equilibrio entre vida profesional y personal refleja su capacidad de reinventarse sin perder la esencia que la hizo famosa.

¿Qué sigue para Hilary Duff?

Recientemente, la actriz ha dado pistas de un posible regreso a la música. En redes sociales compartió un enigmático mensaje al celebrar el aniversario de su icónico álbum Metamorphosis, acompañado de fotos en el estudio junto a su esposo. Aunque aún no ha hecho un anuncio oficial, los fans especulan con un comeback que combine nostalgia y madurez artística, mientras Hilary continúa explorando nuevas facetas de su carrera.