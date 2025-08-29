El inesperado escenario en el que Karol G hará historia junto a Pharrell Williams y Andrea Bocelli

Suscríbete a nuestros canales

La presentación se realizará el próximo 13 de septiembre como parte de la clausura del Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana, un foro de diálogo y reflexión que reúne a líderes y personalidades en torno a la paz y la unión de los pueblos. El espectáculo busca cerrar dos días de actividades con un mensaje de fraternidad, apoyado por el poder del arte y la música.

En el escenario, Karol G compartirá con nombres de talla mundial como Pharrell Williams, con quien coincidió semanas atrás durante la Semana de la Moda de París, y el tenor italiano Andrea Bocelli, con quien ya había colaborado en una nueva versión de Vivo Por Ella.

Una producción sin precedentes

El concierto reunirá a un coro de 250 voces, drones y un despliegue visual inspirado en la Capilla Sixtina, pensado para transportar al público a una experiencia sensorial de gran impacto. La dirección artística estará a cargo de Pharrell Williams y Andrea Bocelli, quienes unirán sus talentos para convertir la música en un puente hacia la fraternidad global.

La entrada será gratuita y abierta a todo el público en la Plaza de San Pedro, y para el resto del mundo podrán seguir la transmisión en vivo a través de Disney+, desde la 1:00 p. m. (hora colombiana).

La emoción de Karol G

La Bichota celebró este logro en sus redes sociales, compartiendo con sus seguidores la invitación oficial que recibió del Vaticano. También reposteó una publicación de Pharrell Williams. En palabras de Karol G, cada nuevo escenario representa la oportunidad de llevar la música latina a lugares donde jamás se había escuchado con tanta fuerza. Su participación en este evento no solo refuerza su impacto artístico, sino que también marca un momento histórico: una artista urbana latina cantando en el corazón del Vaticano, junto a dos leyendas mundiales.

