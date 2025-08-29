Secretos, brujería y amenazas: la influencer que destapó a las Schwarzgruber y ahora teme por su seguridad

Suscríbete a nuestros canales

Jostin Montilla, conocida en redes como “La Parcera Jostin”, se ha convertido en un nombre que incomoda a más de una figura del espectáculo venezolano. Con su estilo frontal, ha revelado detalles del pasado de las hermanas Schwarzgruber, exponiendo temas íntimos y familiares que ellas preferirían mantener bajo llave.

Los primeros señalamientos

La influencer ha hablado desde la vida privada de Patricia y Erika, hasta sus vínculos amorosos, pasando por el famoso video íntimo de Erika y los rumores en torno a la relación matrimonial de Patricia con Abraham López. Pero uno de los puntos más delicados que Jostin ha denunciado públicamente es el supuesto uso de brujería y santería para dañar a exparejas como Jonathan Montenegro y Daniel Otayek.

En una de sus publicaciones, Jostin apareció en un tono irónico y teatral, diciendo:

“Hoy venimos de luto porque vamos a enterrar a unas mentirosas, las hermanitas shawarmas del mal...”

A partir de ahí, comenzó a mostrar imágenes de la supuesta casa familiar de las actrices en Los Teques, donde señaló adornos y objetos que, según ella y “fuentes cercanas”, estarían relacionados con rituales de santería y palería.

En el material, la comunicadora describió la existencia de una jaula vacía en medio de la sala, adornos “extraños” que comparó con calderos, y aseguró que todo formaría parte de prácticas religiosas usadas con fines oscuros.

Amarres, cementerios y un supuesto cómplice

Montilla afirmó que las actrices no solo creen en estas prácticas, sino que las habrían utilizado contra sus exparejas. Según su relato, se habrían realizado “amarres” y entierros de pertenencias personales, como camisas sudadas, en un cementerio, con la ayuda de un supuesto allegado a la familia, de profesión traumatólogo, a quien señaló como cómplice.

“Estas mujeres no soportan el rechazo, sobre todo Patricia. Han hecho amarres a sus parejas para mantenerlos atados, y hay pruebas de que enterraron objetos en un cementerio de Los Teques”, dijo La Parcera, mientras mostraba fotos y comentarios que, según ella, respaldarían la versión.

“Me quieren callar”: Jostin denuncia amenazas

El 27 de agosto, la tiktoker alertó a sus seguidores sobre amenazas en su contra:

“Hago responsable a Patricia Schwarzgruber, Erika Schwarzgruber, Abraham López y Daniela Alvarado si algo me pasa o si cierran mis cuentas en redes sociales. Era de esperarse que iban a hacer algo”, escribió.

Incluso afirmó que Patricia habría dicho de ella: “La voy a aplastar como una cucaracha”. Montilla aseguró que estarían tratando de ubicar su dirección personal para intimidarla, y defendió su derecho a expresarse: “Tengo pruebas de todo lo que he publicado”.

Las revelaciones de “La Parcera” se han convertido en un torbellino mediático que sigue creciendo. Entre acusaciones de brujería, secretos familiares, videos virales y amenazas, el enfrentamiento entre la comunicadora y las actrices venezolanas parece estar muy lejos de apagarse.