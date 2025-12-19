Joaquina sale en defensa de su generación: Somos el motor de cambio

Suscríbete a nuestros canales

Con 21 años y un Grammy Latino a Mejor Artista Nueva en la vitrina, Joaquina ha pasado el último año recorriendo el mundo con su gira ‘Al romper la burbuja’. Este tour, lejos de ser solo una serie de conciertos, representó para la artista la oportunidad de “materializar en la vida real” lo que había construido en el universo digital. Para Joaquina, encontrarse con sus seguidores cara a cara fue la confirmación de que la comunidad formada en línea es tangible y poderosa, un sentimiento que refuerza su fe en el colectivo juvenil.

Conectados, informados y transformadores

Frente al estigma de fragilidad y la acusación de vivir desconectados de la realidad, Joaquina alza la voz para ofrecer una visión contraria. Su principal argumento se basa en una característica única de su tiempo: “la cantidad de información que procesamos”. Reconoce que este flujo constante tiene un lado complejo, donde “nuestros principales problemas son saber manejar eso y la salud mental”. Sin embargo, destaca el lado positivo: “Tenemos más herramientas para expresarnos y desaprender patrones que no funcionan”. Esta conciencia global, afirma, ha creado una generación con más elementos en común que cualquier otra, capaz de empatizar y unirse más allá de fronteras, nacionalidades o creencias.

El cambio es joven

La cantante lleva su defensa del activismo juvenil más allá de la teoría y apunta a ejemplos concretos a nivel internacional. Señala que “el año en el que las revueltas de su generación han hecho caer gobiernos en países como Nepal y Madagascar” es prueba del poder transformador de los jóvenes. Su convicción es clara y global: “Creo que el motor es la gente joven... en todos los países del mundo”.

De 'Sorry' al Futuro

La postura de Joaquina no es nueva en su carrera, sino el reflejo de una sensibilidad que ha marcado su música desde el principio. Su primera canción, ‘Sorry’, la compuso a los nueve años para un compañero que sufría acoso escolar. Títulos posteriores como ‘Los mejores años’ y ‘Al romper la burbuja’ exploran las contradicciones y miedos de la entrada a la vida adulta, funcionando como himnos para sus contemporáneos. Mirando hacia adelante, la artista ya trabaja en su próximo disco, que promete ser “más extrovertido” pero también profundizar en su búsqueda de identidad y pertenencia.

