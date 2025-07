Joaquina hace historia: es la única venezolana en la lista 2025 de "50 más bellos"

Suscríbete a nuestros canales

Joaquina Valentina Blavia Canabal hace historia como única venezolana en la lista 2025 de "50 más bellos" de People en Español, compartiendo reconocimiento con estrellas como Shakira, Karol G y Bad Bunny. La caraqueña de 21 años, ganadora de un Grammy e hija de la presentadora Camila Canabal, celebra este logro tras el anuncio oficial del 11 de julio. Sus éxitos musicales -"Escapar de mí", "Rabia", "Quise Quererte" y "Pesimista"- han conquistado mercados internacionales, consolidando su ascenso con giras multitudinarias y una legión global de fans que vibran con su autenticidad.

De Caracas al mundo

¿Cómo forjó su camino la joven estrella? En entrevista exclusiva, Joaquina destaca el apoyo familiar como pilar fundamental: "No sería lo que soy sin mis papás y la forma en que me criaron", confiesa recordando sus inicios compositivos a los 13 años. Con humildad característica, reflexiona sobre su trayecto: "Han pasado cosas demasiado hermosas en mi carrera, pero sigo empezando, todavía no he explotado, aún no sé muchas cosas", mientras agradece a Dios "lo bonito que ocurre en su carrera" y valora el aprendizaje continuo.

¿Belleza que trasciende el físico?

La intérprete redefine el concepto estético con su filosofía de vida: "La belleza es un reflejo de la luz que llevas en tu interior y que se demuestra en la forma en la que tratas a las personas y las haces sentir, en cómo enfrentas la vida y sus retos". People en Español resalta cómo esta visión -donde "la belleza es más lo que pasa en el interior, más que en el exterior"- inspira a mujeres a perseguir sus sueños. Esta convicción transforma su presencia en la lista: no solo celebra su imagen, sino su esencia como artista que combina talento musical con propósito inspirador.

Su inclusión simboliza el reconocimiento a una nueva generación de artistas latinas que rompen moldes. Junto a figuras como Yailin "La Más Viral" y Belinda, Joaquina representa una belleza multidimensional donde el carisma artístico y la integridad personal se fusionan. Con cada presentación internacional y letra sincera, la ganadora del Grammy demuestra que su luz interior es el verdadero secreto de un éxito que apenas comienza a florecer.

